Plazo fijo, un fondo común o Mercado Pago: qué inversión te rinde más tras medidas pesificadoras del Gobierno

Se trata de las tres alternativas más utilizadas por los pequeños inversores pero, en un contexto de tasas bajas en pesos, ¿cuál es la mejor opción?

Quienes en medio de la crisis por el coronavirus tienen la suerte de continuar percibiendo sus ingresos como venían haciéndolo antes de la cuarentena, se encuentran con un excedente en pesos producto de actividades fuera del hogar que solían realizar pero que fueron suspendidas por el aislamiento.

En estos casos, está la disyuntiva sobre qué hacer con esos fondos. El acceso al dólar está cada vez más limitado. Aquellos que adquieren los u$s200 mensuales al tipo de cambio oficial, no pueden comprar divisas en la Bolsa, por ejemplo.

El blue se disparó y, en tiempos de cuarentena, tampoco es tan fácil llegar a las cuevas para hacerse de billetes. Mucho menos transportar la cantidad de efectivo necesaria para esta operatoria.

En ese marco, más allá de dedicar una parte de los ingresos a aumentar el consumo, las alternativas de inversión en pesos que están a disposición son básicamente dos: plazo fijo o fondo común de inversión (FCI), aún si este último se realiza mediante una billetera digital.

Sin embargo, no se trata sólo de elegir la alternativa de que brinde el mayor rendimiento, sino que también resulta necesario analizar las condiciones de cada instrumento.

Plazos fijos, con tasa regulada

Desde el punto de vista de la tasa y el riesgo, el plazo fijo es sin dudas el claro ganador. Esto sucede porque el Banco Central (BCRA) estableció hace algunas semanas una tasa mínima para estos depósitos. Desde el 1º de junio, ese retorno es equivalente al 79% del rendimiento de las Leliq. A números actuales, el piso de remuneración está en 30,02% a 30 días.

Para los depósitos que ajustan su capital por inflación y se pueden precancelar a partir del día 30, la regulación es doble. Por un lado, deben pagar una tasa mínima de UVA+1% a los clientes que dejen su dinero inmovilizado por 90 días o más. Por otro, están obligados a abonar 26,6% (70% del rendimiento de la Leliq) a aquellos que elijan precancelar el depósito una vez cumplido el primer mes.

El Banco Central estableció en 30,02% el piso de rendimiento para los plazos fijos

Te puede interesar Boom de echeqs para financiamiento Pyme: cómo funciona el sistema que creció 14 veces en cuarentena

Precisamente, quien haga un plazo fijo tiene que renunciar a la liquidez, al menos, por un mes. Hoy, los analistas no lo recomiendan debido a la fuerte incertidumbre en el mercado. "El plazo fijo te tiene cautivo por un mínimo de 30 días", opina a iProUP Mariano Otálora, director de la Escuela Argentina de Finanzas Personales.

El economista Ezequiel Baum coincide en diálogo con iProUP: "Lo lógico sería tener la liquidez en pesos en un FCI, ya que el plazo fijo no se puede constituir a menos de 30 días. En todo caso, habría que armar como una cascada de plazos fijos, para tener vencimientos diarios aprovechando este piso de tasa".

De todos modos, Baum alerta: "La realidad es que hoy el interés ofrecido no alcanza para pagar la incertidumbre de no saber cuánto van a valer tus pesos dentro de un mes. Por eso, la alternativa entre plazo fijo o FCI es sólo para la liquidez ociosa en moneda local, para los gastos que deben ser afrontados los próximos 30 días".

Respecto a los depósitos UVA, Otálora los ve como oportunidad hacia el segundo semestre: "Estar posicionado en un instrumento con tasa real positiva, en Argentina, es interesante". Además, remarca que "en el corto plazo, en cambio, parece que la inflación se va a desacelerar debido a la crisis, por lo que no serían muy atractivos".

En la misma sintonía, Baum señala: "El índice de precios al consumidor hoy no está reflejando una inflación normal ya que hay transacciones que no están dentro del cálculo, porque provienen de actividades que no están funcionando".

Money market: liquidez con una tasa que remonta

Los fondos comunes de inversión cuentan con dos características opuestas a los plazos fijos:

- No tienen tasa mínima garantizada de antemano, sino que se estima en base a retornos pasados

- Aseguran liquidez

En un contexto especialmente incierto, con brecha cambiaria elevada y la renegociación de la deuda sin cerrar, los expertos prefieren resignar algo de rentabilidad pero asegurarse el dinero en mano, que puede ser inmediato o en 24 horas.

Según el tiempo que se requiere para realizar el rescate, varía la composición y tasa de los fondos, a saber:

- "T+0" o "Money Market": ofrecen liquidez en el día. Invierten en cuentas remuneradas o plazos fijos, son instrumentos sin riesgo y, por ende, de bajo retorno

- "T+1": estos fondos efectivizan el rescate de un día para el otro y tienen tipos de interés más altos, ya que además suman títulos públicos a su menú de inversión

Las tasas de los fondos money market bajaron en los últimos meses pero podrían repuntar en las próximas semanas

La directora de Portfolio Personal Inversiones, Sabrina Corujo, reconoce: "El rendimiento de los T+0 ha sido decreciente en los últimos meses, en línea con la tasa general del sistema financiero".

Sin embargo, plantea que el piso de tasa en los plazos fijos beneficiará a este tipo de instrumentos. "Está empujando los retornos hacia arriba. Hace algunas semanas, en promedio, los T+0 rendían entre 14% y 15%, y subieron sus rendimentos en los útlimos días. Se está viendo una reacción, pero es lenta", señala.

La experta de la City admite que la tasa es inferior a la que pagan los plazos fijos, pero considera la liquidez como "una ventaja en la coyuntura actual". De hecho, resalta que la mitad de la industria está invertida en money market.

"Los FCI van a empezar a promediar al alza sus tasas, por el nuevo piso. Van a tener una demora, pero eso no justifica la pérdida de liquidez de entrar en un plazo fijo a 30 días cuando es muy posible que se necesite dinero en 15 días", concuerda Baum.

En la misma línea, Daniel Vicien, director comercial de FCI de Balanz, sostiene: "Contra un plazo fijo, la diferencia es la liquidez. Quien quiera tenerla de manera inmediata necesita un T+0. Es lo recomendable para inversiones menores a los 30 días. Las tasas promedio están por encima una caja de ahorro y menos que un plazo fijo".

Para los no bancarizados o quienes no poseen una cuenta comitente, el ingreso a la industria de los fondos comunes de inversión se puede realizar a través de Mercado Pago o de Ualá, las billeteras digitales que crecieron en los últimos años. Sin embargo, el vehículo de inversión es el mismo: un fondo money market.

Ambos ofrecen rescate inmediato y son muy fáciles de constituir a través de las apps. Más de un millón de personas invierten a través de Mercado Pago y unos 350.000 individuos lo hacen mediante Ualá, que lanzó esta opción en octubre.

El fondo de Mercado Pago está administrado por el Banco Industrial (BIND); el de Ualá, por la sociedad de bolsa SBS. Las tasas están alrededor del 16%.

Mayores rendimientos

Para los inversores que se animan a un riesgo ligeramente mayor al de un money market, los fondos T+1 son una buena alternativa.

"Puede tener bonos interesantes. Por ejemplo, títulos CER, que garantizan una tasa positiva por encima de los 10 puntos. Algunos también incluyen bonos que ajustan por Badlar o hasta plazos fijos UVA o cuentas remuneradas", indica Otálora, quien recomienda seguir de cerca la composición de cada instrumento al momento de elegir.

Corujo, en tanto, considera que "son útiles para los minoristas porque se puede entrar con un bajo monto", y resalta que "permiten diversificar dentro de la curva de bonos en pesos". "Los de menor volatilidad ofrecen hoy una tasa de entre 20% y 25%. Aquellos con más volatilidad tienen tasas de entre 30% y 35%", cuenta la especialista.

Vicien, por su parte, sugiere los T+1 como un reemplazo para quienes acostumbran a renovar sus plazos fijos cada mes.

"Son para aquellos que necesitan invertir en un período de entre uno y tres meses. Tienen muy bajo riesgo. El nuestro jamás tuvo un mes negativo. En los últimos 12 meses rindió 90%", apunta.

Los fondos dólar linked siguen la evolución del tipo de cambio oficial y cubren al inversor de una devaluación

Además, tanto Corujo como Vicien recalcan que en las últimas semanas empezó a aparecer una nueva herramienta de inversión: los fondos atados a la evolución del tipo de cambio oficial.

Se conocen como fondos dólar linked e invierten en bonos de empresas que ajustan por esta modalidad. "Dan una cobertura ante la posibilidad de una aceleración en el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial, dado que la brecha está en máximos", explica Corujo.

"La tasa que está manejando nuestro FCI dólar linked es de 1% por encima de la devaluación. Para una inversión de dos o tres meses es una alternativa muy interesante. El dólar está atrasado y en algún momento se va a acomodar. Este instrumento capta ese movimiento", concluye Vicien.