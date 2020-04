Costumbres argentinas: las cuatro razones por las que la economía se sigue moviendo en efectivo

El experto analiza este fenómeno dentro de la coyuntura del país y la región y presenta el desafío de transformar el dinero físico en digital

En la Argentina y Latinoamérica más del 50% de las transacciones suceden en efectivo, también es cierto que más del 80% del dinero en circulación no existe en papel, sino en los saldos electrónicos de las instituciones financieras. En consecuencia, el desafío pasa más por el cómo moverlo que en cómo transformarlo de físico en digital.

Las razones son varias:

cultura. En la Argentina hay aproximadamente 14 millones de bancarizados, sin contar a jubilados, beneficiarios de la AUH (casi 4 millones de personas) y al resto de los programas/planes sociales. Los esfuerzos de la banca se han concentrado en el primer segmento. Los otros dos segmentos han tenido muy poco incentivo para mejorar el proceso de iLa nclusión financiera.

En muchos casos, no han recibido o no tienen habilitadas las tarjetas de débito. El stock sin entregar/retirar en las sucursales de los bancos al comienzo de la cuarentena era llamativamente alto. Y en la práctica estaban ahí porque, para decirlo de alguna manera, "las personas no las necesitaban".

Los impuestos. Queda claro que para los pequeños comercios, así como el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) no facilita la bancarización de los cobros y pagos, las retenciones sobre Impuesto a las Ganancias (IIGG), Ingresos Brutos (IIBB) e IVA, sumados a los aranceles y el costo de financiación o promociones, terminan componiendo en que vender con tarjeta de crédito o débito es cerca de un 10% más caro que hacerlo en efectivo.

Te puede interesar Para ahorristas: cuánto rinden hoy los fondos comunes de Mercado Pago y Ualá y en qué invierten

La economía informal. Alcanza el 40%, y dentro de ella hay cadenas enteras que se mueven en efectivo. El comerciante no solo cobra 100% en efectivo sino que paga de la misma manera. Lo que sucede es que las billeteras que vemos en el mercado acaban siendo medio de pago del individuo al comercio, pero no contemplan adecuadamente los pagos en la cadena hacia atrás.

Por último, y tal vez más relevante que todas las razones anteriores, es l falta de interoperabilidad a falta de interoperabilidad del sistema financiero y estas nuevas plataformas y medios de pago entre sí. Es obvio que el dinero digital hoy no es del todo fungible.

El efectivo sigue siendo superior en ese sentido. En la mayor parte de los casos, los saldos en las billeteras solamente se convierten en pesos en forma radial operando con el sistema bancario. Recientemente, se han incorporado funcionalidades que van en el camino de la interoperabilidad. Pero todavía son desarrollos parciales.

¿La solución rápida es posible?

El sistema de base de datos tradicional no es bueno a los efectos de lograr cumplir con este objetivo. Para llegar a una solución adecuada, se requeriría crear un cruce de las bases de datos y sistemas de información de cada nuevo jugador del mercado para mover saldo entre ellos.

Te puede interesar Tiembla el mercado de tarjetas: Visa lanza en el país su primer plástico no bancario, de la mano de Nubi

Demanda poder conectar a todos los jugadores a un mismo registro transaccional sin que ningún jugador pueda manipularlo, y asegurar al mismo tiempo la privacidad del usuario. Eventualmente, esto generaría oligopolios transaccionales.

La solución más efectiva, y que aparece como una alternativa explorada de manera incipiente para permitir la transaccionalidad digital interoperable, es Blockchain.

Una de las características que tiene esta tecnología es la posibilidad de representar activos del mundo real en activos digitales mediante el proceso de tokenización.

El potencial de reemplazar al efectivo que tiene esta tecnología es alto. La versatilidad y confiabilidad, sumado al ahorro en tiempo de desarrollo y costos, seguramente nos irán mostrando una adopción gradual del proceso, que sin lugar a dudas se acelerará cuando las primeras experiencias se hagan visibles.

*Ariel Kaplan es Senior Partner & Managing Director en Brain Network, consultora especializada en servicios financieros