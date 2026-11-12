Los datos surgen del Global Workplace Joy Index 2026, elaborado por Edenred, que analiza el nivel de bienestar de los trabajadores en 27 países

Un alto bienestar laboral impulsa la retención de talento (94% de permanencia) y mejora la productividad en los equipos de trabajo.

El informe de Edenred destaca que beneficios corporativos y el reconocimiento son factores clave para la experiencia laboral y retención.

Argentina obtuvo 66 puntos en el Global Workplace Joy Index de Edenred, superando el promedio mundial en bienestar laboral pero con margen de mejora.

El bienestar laboral ganó protagonismo en las estrategias de recursos humanos de empresas de todo el mundo.

En un escenario marcado por la competencia por el talento, los cambios en las expectativas de los trabajadores y la creciente importancia de los beneficios corporativos, un informe muestra que Argentina tiene margen para avanzar en la construcción de entornos laborales más satisfactorios, pese a ubicarse por encima del promedio mundial.

Los datos surgen del Global Workplace Joy Index 2026, elaborado por Edenred, que analiza el nivel de bienestar de los trabajadores en 27 países. Argentina obtuvo 66 puntos sobre 100, ubicándose en el quinto lugar entre los seis mercados latinoamericanos evaluados.

El ranking regional es liderado por México y Perú con 72 puntos, seguidos por Brasil con 70 y Chile con 69. Uruguay cierra la clasificación con 65 puntos.

A nivel global, sin embargo, Argentina se posiciona séptima entre los 27 países relevados y supera el promedio mundial de 63 puntos.

Argentina, entre los mejores países del mundo en bienestar laboral

El estudio también profundiza en la percepción que tienen los propios trabajadores sobre su experiencia laboral. Ante la consulta directa sobre cómo se sienten en el trabajo, los argentinos otorgaron una calificación promedio de 6,7 puntos sobre 10.

Aunque el resultado es relativamente positivo, evidencia una distancia respecto del potencial identificado por las compañías y revela oportunidades para mejorar la experiencia de los colaboradores.

Según Edenred, este resultado pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de escucha y acercar las decisiones de gestión a las necesidades reales de los colaboradores.

La investigación se basó en las respuestas de 17.450 trabajadores y 8.920 líderes de Recursos Humanos a nivel global. En Argentina participaron 500 empleados y 200 responsables de RR.HH.

El índice se construye a partir de diez indicadores vinculados a aspectos como:

Energía

Orgullo

Propósito

Reconocimiento

Conexión con compañeros

Agotamiento emocional

Disposición a recomendar al empleador

63% de los trabajadores valora los beneficios tanto como el salario y hay un dato clave

El estudio identifica a los beneficios corporativos como uno de los factores más influyentes en la experiencia laboral. A nivel mundial, el 63% de los trabajadores considera que los beneficios son tan importantes como el salario o incluso más relevantes.

Además, quienes registran niveles altos de bienestar reciben, en promedio, cinco beneficios diferentes, mientras que quienes presentan niveles bajos acceden apenas a tres.

Entre esos beneficios, las soluciones vinculadas a alimentación ocupan un lugar destacado. Edenred sostuvo que este tipo de prestaciones contribuye a aliviar gastos cotidianos y ayuda a las empresas a acompañar a sus colaboradores en una de las necesidades más concretas de la jornada laboral.

La relevancia de los beneficios también se observa en los procesos de búsqueda de empleo. El informe muestra que contar con un mejor paquete de beneficios aparece como el segundo factor más importante al momento de evaluar una nueva propuesta laboral, citado por el 31% de los encuestados.

Solo es superado por una remuneración más alta, que concentra el 59% de las respuestas, y se ubica por delante del desarrollo profesional, mencionado por el 26%.

Otro elemento que surge como determinante es el reconocimiento. Los datos revelan una fuerte relación entre las prácticas de valoración por parte de los líderes y la permanencia de los colaboradores.

Entre quienes no recibieron ninguna muestra de reconocimiento de su gerente durante el último mes, el 73% espera continuar en la empresa dentro de un año. En cambio, cuando existió algún tipo de reconocimiento reciente, esa cifra asciende al 86%. Asimismo, la proporción de trabajadores que afirma sentirse más productiva que un año atrás aumenta del 34% al 57%.

La investigación también encuentra una estrecha asociación entre bienestar, retención y productividad.

Entre las personas con niveles altos de bienestar, el 94% espera seguir trabajando para su actual empleador durante los próximos doce meses

Entre quienes registran niveles bajos la proporción se reduce al 63%

Con la productividad percibida, el 73% de quienes muestran altos niveles de bienestar considera que mejoró su desempeño respecto del año anterior, frente al 27% del grupo con menor bienestar

Las conclusiones coinciden con otras investigaciones internacionales desarrolladas por consultoras como Gallup, Deloitte y PwC, que vienen observando una transformación profunda en la relación entre trabajadores y empleadores.

En un contexto donde la flexibilidad, el propósito y el bienestar ganan terreno frente a los modelos tradicionales de gestión, las compañías ya no compiten únicamente a través de salarios, sino también mediante propuestas de valor integrales capaces de responder a nuevas expectativas.