La compañía registró u$s226 millones de ganancias netas, pero enfrenta una menor rentabilidad de sus reservas y busca nuevas fuentes de ingresos

La empresa busca reducir costos operativos ante el estancamiento de su criptomoneda y la caída en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU.

El recorte de empleados costó u$s9,1 millones, en un contexto donde la firma enfrenta una menor rentabilidad por las reservas que respaldan a USDC.

Circle Internet Group, emisora de la stablecoin USDC, despidió al 5% de su personal en el tercer trimestre de 2026 para ajustar su modelo operativo.

Circle Internet Group, emisora de la stablecoin USDC, despidió a cerca de 5% de su personal durante el tercer trimestre de 2026, como parte de un ajuste de su estructura y su modelo operativo.

La decisión se conoció junto con sus últimos resultados financieros, que mostraron un aumento de las ganancias, pero también una caída en los ingresos generados por las reservas que respaldan su criptomoneda.

Según el reporte presentado por la compañía, los recortes representaron un costo de u$s9,1 millones, principalmente por indemnizaciones y pagos de preaviso.

Circle indicó que la medida busca adaptar su estructura a la estrategia de crecimiento y a las necesidades de su negocio.

La reducción de personal se produjo en un período en el que los ingresos netos de las operaciones continuas crecieron 5%, hasta los u$s226 millones. A su vez, los ingresos totales y las ganancias por reservas aumentaron 17%, hasta los u$s865 millones.

Sin embargo, detrás de esos números hubo un ingreso extraordinario que tuvo un peso importante en el balance: la preventa del token ARC, vinculado a su blockchain Arc, que aportó u$s182 millones.

Por qué Circle despidió empleados pese al aumento de sus ganancias

Uno de los principales desafíos de Circle está relacionado con su modelo de negocio. La compañía obtiene una parte importante de sus ingresos de los intereses que generan el efectivo y los bonos del Tesoro de EE. UU. utilizados como respaldo de USDC.

Cuando bajan las tasas de interés, también disminuye el rendimiento de esos activos. Esto impacta directamente en los ingresos de la empresa, que depende en buena medida de ese mecanismo.

Durante el tercer trimestre, la tasa de rendimiento de las reservas de Circle cayó al 3,5%, con una reducción de 0,61 puntos porcentuales. Además, si se excluyen los ingresos extraordinarios de ARC y otros conceptos ajenos a los intereses, las ganancias por reservas rondaron los u$s658 millones, frente a unos u$s711 millones del mismo período del año anterior.

A esta situación se suma el incremento de los gastos operativos. Entre julio y septiembre, los costos de la compañía aumentaron 16%, hasta los u$s244,9 millones.

Circle mantuvo su previsión de gastos operativos ajustados para todo 2026 en un rango de entre u$s570 millones y u$s585 millones. La empresa aclaró que el resultado final dependerá, entre otros factores, de sus decisiones de contratación.

USDC no crece y Circle busca nuevas fuentes de ingresos

Otro de los puntos que preocupa es la evolución de USDC. La stablecoin terminó septiembre con u$s73.900 millones en circulación, un nivel similar al registrado un año antes. Además, su participación en el mercado de stablecoins vinculadas al dólar cayó 1.83 puntos porcentuales, hasta el 27%.

Este escenario representa un desafío para Circle, que necesita ampliar el uso de su criptomoneda para compensar la menor rentabilidad de las reservas.

La compañía también busca reducir sus costos de distribución, es decir, los pagos que realiza a los socios y plataformas que ayudan a distribuir USDC. Durante el trimestre, ese gasto bajó a u$s409.2 millones, frente a los u$s447,2 millones del período anterior.

En paralelo, Circle avanza con nuevos negocios vinculados a los pagos digitales. Su red de pagos alcanzó un volumen anualizado de u$s41.300 millones y la empresa acordó la compra de Tazapay, una compañía especializada en pagos internacionales.

Qué papel juega la inteligencia artificial en los despidos de Circle

Aunque el reporte financiero no vinculó los despidos con la IA, el tema aparece en el contexto de la transformación de la compañía.

En mayo, el CEO de Circle, Jeremy Allaire, indicó que el 85% de los empleados utilizaba herramientas de IA todas las semanas.

El ejecutivo también anticipó el impacto que podrían tener los agentes de inteligencia artificial sobre la organización del trabajo y el mercado laboral.

"Creo que estamos muy temprano en el impacto de los agentes de IA en el trabajo y cómo eso cambiará el mercado laboral", indicó.

De todos modos, Circle no presentó la incorporación de estas herramientas como una causa directa de la reducción de personal.

Por ahora, la compañía mantiene su objetivo de alcanzar un crecimiento anual de 40% en la circulación de USDC durante varios años.

La meta sigue vigente pese al estancamiento registrado en el último período y a la presión que representa la caída de las tasas de interés sobre su principal fuente de ingresos.