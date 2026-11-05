En un escenario económico desafiante, quienes buscan empleo prefieren mantener sus puestos antes que presionar por mejoras en el ingreso

Los salarios pretendidos en el 3er trimestre acumularon 2,19%, muy por debajo del 5,8% de inflación.

La carrera entre las remuneraciones solicitadas y el índice de precios al consumidor registró un marcado cambio de ritmo durante el cierre del tercer trimestre.

Según los datos del último Index del Mercado Laboral elaborado por el portal de empleos Bumeran al que accedió iProUP -y correspondiente a septiembre de 2026-, el salario promedio pretendido alcanzó los $1.967.875 brutos por mes, reflejando una variación positiva de apenas 1,02% en comparación con agosto.

Fuente: Bumeran

La cifra confirmó que los pedidos de los trabajadores volvieron a correr por detrás del costo de vida: el incremento se ubicó por debajo de la inflación mensual del 1,9% informada para septiembre.

En la medición acumulada de los últimos doce meses, el índice de Bumeran exhibe un avance del 9,41% interanual, frente a un nivel de precios que escaló 33,40% entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, y contra una remuneración imponible promedio (RIPTE) calculada por el Ministerio de Trabajo que acumuló 29,55% interanual a agosto de 2026 (mes en el que promedió $1.982.518).

Fuente: Bumeran

Al evaluar el trimestre completo (julio-septiembre), las pretensiones salariales acumularon una suba del 2,19% (tras subir 2,55% en julio, 1,16% en agosto y 1,02% en septiembre), posicionándose 3,62 puntos porcentuales por debajo de la inflación acumulada del 5,8% registrada en el mismo tramo del año.

El contraste se profundiza frente a 2025, cuando en igual período el requerimiento salarial había avanzado 7,01%.

¿Por qué los postulantes moderan sus pedidos salariales frente a la inflación?

La moderación en las cifras solicitadas responde a un cambio de estrategia de los postulantes, quienes priorizan asegurar un puesto formal antes que forzar una recomposición agresiva en el inicio de la relación laboral.

"Los indicadores del tercer trimestre reflejan un ajuste de las expectativas frente al contexto socioeconómico. Con un incremento acumulado del 2,19% en pretensiones salariales frente a una inflación del 5,8%, se observa que los talentos están moderando sus expectativas para adaptarse a la nueva dinámica económica", explica a iProUP Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar en Jobint.

En esa línea, el directivo agrega: "Podemos interpretar que el foco de los postulantes no está puesto en la carrera frente a los precios, sino en priorizar la estabilidad laboral dentro de un escenario en transformación".

La cautela se traduce en una mayor competencia en los portales de búsqueda: el 53,81% de las aplicaciones registradas en septiembre correspondió a varones y el 46,19% a mujeres, con una concentración masiva de postulaciones en las áreas operativas de Ventas (11,03%), Almacén y Expedición (9,86%) y Producción (9,46%).

¿Cuánto se pide de sueldo según la jerarquía del puesto?

La apertura por nivel de responsabilidad muestra dinámicas contrapuestas en septiembre, con retrocesos en la alta gerencia y mejoras relativas en los puestos iniciales:

Jefe y Supervisor: La remuneración requerida se ubicó en $2.606.884 brutos por mes , lo que representó una baja mensual del 2,43% respecto a los registros de agosto

Semi-Senior y Senior: El promedio pedido por los candidatos alcanzó los $2.016.028 mensuales, marcando una suba del 1,36% en relación al mes previo

Junior: La pretensión inicial trepó a $1.473.762 mensuales, registrando el mayor incremento porcentual por rango con un salto del 3,23% mensual y un acumulado interanual del 18,00%

Fuente: Bumeran

La disparidad se amplifica cuando se analizan los roles técnicos de mayor especialización dentro del mercado argentino.

En la cima de las jerarquías de supervisión, las búsquedas orientadas a Ingeniería Electromecánica recibieron pedidos promedio de $4.937.500 mensuales, frente al piso de Farmacia Hospitalaria, donde se demandaron $1.425.000.

Fuente: Bumeran

En el segmento medio (Senior), las posiciones vinculadas a Exploración Minera y Petroquímica encabezaron el ranking con $3.825.000 por mes, seguidas por Ingeniería de Oficina Técnica y Proyectos con $3.150.000.

En el escalón de entrada (Junior), las postulaciones para Ingeniería Metalúrgica lideraron con holgura con pedidos de $3.100.000 mensuales, contrastando con el valor más bajo de todo el relevamiento, registrado en el segmento de Pasantías y Trainees con $850.000 brutos.

Fuente: Bumeran

¿Cuáles son las áreas corporativas con mejores pretensiones y qué pasó con la brecha salarial?

El comportamiento por departamentos revela que la gestión del talento interno y la infraestructura productiva superan a las ramas administrativas convencionales:

Tanto en la categoría Junior como en la Senior , el área de Recursos Humanos presentó la mayor pretensión salarial promedio del mercado, con pedidos de $1.745.313 en posiciones iniciales y de $2.350.000 en rangos intermedios

Detrás se ubicaron los sectores de Producción, Abastecimiento y Logística ($1.601.620 en junior y $2.231.539 en senior) y Administración y Finanzas ($1.564.385 en junior y $2.077.381 en senior)

El sector de Tecnología y Sistemas mostró la mayor aceleración intermensual en el rango junior con un avance del 9,23% mensual ($1.494.583) y una suba del 4,16% en el segmento senior ($2.075.000)

Por el contrario, el área Comercial reportó las cifras más bajas: $1.200.025 en puestos junior y $1.738.195 en semi-senior, anotando en este último una baja mensual del 2,07%

En materia de equidad de ingresos, septiembre consolidó una desaceleración en la brecha salarial solicitada entre géneros.

El requerimiento medio de los varones promedió $2.001.287 mensuales (una leve baja del 0,46% en el mes), mientras que el de las mujeres ascendió a $1.885.011 (+2,02% mensual). De este modo, la diferencia se redujo al 6,17% a favor de los postulantes masculinos, recortando 2,64 puntos frente a agosto (8,81%) y 3,16 puntos respecto al pico de julio (9,33%).

Sin embargo, la asimetría continúa escalando a medida que se asciende en la pirámide corporativa: la brecha es de apenas 3,47% en el segmento junior ($1.488.050 frente a $1.438.173), sube al 5,50% en posiciones intermedias ($2.051.689 contra $1.944.766) y se ensancha al 11,96% en los puestos de jefatura, donde los hombres solicitan $2.663.023 frente a los $2.378.589 pretendidos por las mujeres.