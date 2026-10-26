Un informe de Great Place To Work destaca la importancia de la capacitación y las oportunidades de desarrollo ante los cambios que trae la IA

La IA redefine el empleo joven, urgiendo a las empresas a ofrecer capacitación y experiencia práctica para integrar a los nuevos talentos.

El estudio encuestó a más de 10.000 jóvenes de 136 organizaciones, revelando que el 93% valora capacitación y desarrollo.

Great Place To Work Argentina publicó el ranking 2026 de los Mejores Lugares para Trabajar Talento Joven, con EY liderando entre grandes empresas.

El desarrollo profesional, el buen trato y la posibilidad de aportar ideas son los factores más importantes para los empleados de hasta 25 años.

Great Place To Work Argentina presentó el ranking de los Mejores Lugares para Trabajar Talento Joven 2026, que reconoce a las empresas mejor valoradas por sus empleados de hasta 25 años.

El relevamiento incluyó a más de 10.000 colaboradores de 136 organizaciones y dividió los resultados en cuatro categorías según el tamaño de las compañías.

En la categoría de empresas con más de 1.000 empleados, EY obtuvo el primer puesto, seguida por Deloitte y Green Armor. El top cinco lo completaron Verisure y SAP.

Entre las compañías de 251 a 1.000 colaboradores, el primer lugar fue para Assurant, seguida por Moura y ZS. Cinemark quedó en el cuarto puesto.

En el segmento de empresas con hasta 250 empleados, lideró Hotel Saint George, seguido por ABN Group y Compra Gamer. Completaron los primeros cinco lugares ePagos y Zurich Santander.

El estudio encuestó a más de 10.000 jóvenes de 136 organizaciones

Por último, en la categoría de PyMEs, GEA Logistics volvió a ocupar el primer puesto. El podio lo completaron XOOLIX y EGSAR, mientras que Oceanic International Trade e Integrando Salud quedaron en el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Para participar, las empresas debían contar con al menos un 10% de empleados menores de 25 años, alcanzar un mínimo del 65% de respuestas positivas en la encuesta de clima laboral para ese grupo y haber iniciado el proceso de certificación antes del 21 de agosto de 2026.

Qué valoran los jóvenes en su primer empleo

Además de reconocer a las empresas mejor posicionadas, el informe identifica algunas tendencias sobre las expectativas de los jóvenes en el ámbito laboral.

Entre ellas, aparecen las oportunidades de crecimiento, el acompañamiento de los líderes, el reconocimiento y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Según el relevamiento, el 93% de los jóvenes encuestados en las organizaciones reconocidas valora las oportunidades de capacitación y desarrollo profesional.

El mismo porcentaje destaca el interés de sus líderes por las personas, mientras que el 95% afirma que puede mostrarse tal como es y el 96% percibe un trato equitativo independientemente de la edad.

Por su parte, el 86% considera que puede mantener un equilibrio entre su trabajo y su vida personal, mientras que el 83% encuentra un significado especial en las tareas que realiza.

El aprendizaje también va de los jóvenes a sus líderes

El informe destaca que aprender dentro de una empresa no depende solo de la experiencia. La tecnología y la IA cambian las tareas y las habilidades que se necesitan, por lo que tanto los jóvenes como sus líderes tienen cosas para enseñar.

"Las mejores culturas se construyen cuando todas las personas tienen la posibilidad de aportar, aprender y desarrollarse, independientemente de su edad o trayectoria", indicó Carlos Alustiza, CEO de Great Place To Work Argentina.

Entre los jóvenes que trabajan en las organizaciones reconocidas, la percepción de que tienen oportunidades de desarrollo y reconocimiento es del 38%. También hay una diferencia de 33 puntos en la percepción de que sus ideas son escuchadas.

El desafío de ofrecer oportunidades concretas para aprender y asumir responsabilidades desde el comienzo de la carrera laboral cobra aún más importancia con el avance de la inteligencia artificial.

A medida que esta tecnología automatiza algunas tareas y transforma los puestos de entrada, las empresas deberán encontrar formas de incorporarla sin descuidar la formación de quienes recién empiezan.

En este contexto, la capacitación y la experiencia práctica serán claves para que los jóvenes desarrollen nuevas habilidades y se adapten a los cambios del mercado laboral.