La inteligencia artificial dejó de ser un tema exclusivo de programadores e ingenieros de sistemas. Hoy, herramientas como ChatGPT o asistentes digitales similares ya forman parte del día a día en oficinas comunes y corrientes.

A diferencia de otras épocas, donde la tecnología reemplazaba principalmente tareas de fábrica o fuerza física, esta vez el cambio golpea directo en el escritorio de quienes estudiaron una carrera universitaria.

En las empresas argentinas, esto no significa que de un día para el otro echen a todo el mundo para poner computadoras. Lo que está pasando es otra cosa: el trabajo de cada empleado está cambiando de raíz. Las tareas mecánicas y aburridas empiezan a quedar en manos del software, lo que obliga a los profesionales a aprender a usar estas herramientas para no perder valor en el mercado.

Qué cambia en los estudios jurídicos, las áreas contables y recursos humanos

En el mundo de los abogados el cambio ya se nota. Tareas que antes llevaban días enteros, como buscar fallos viejos, armar modelos básicos de contratos o revisar cláusulas repetitivas, hoy se resuelven en minutos con un asistente digital. Esto permite que los abogados dejen de perder tiempo en el papelerío y se concentren en lo más importante: negociar cara a cara con los clientes y pensar la mejor estrategia para ganar un caso.

En la contabilidad y las finanzas pasa exactamente lo mismo. Cruzar números en planillas de Excel, cargar facturas a mano o hacer cuentas rutinarias de impuestos son tareas que los sistemas modernos resuelven casi solos. El contador ya no cobra por tipear datos, sino por su capacidad para explicarle al dueño de la empresa cómo cuidar los costos, pagar los impuestos justos y tomar mejores decisiones con el dinero.

Por su parte, los equipos de selección de personal usan la tecnología para filtrar de forma automática los cientos de currículums que llegan por día para una búsqueda. Así, los reclutadores evitan horas de lectura repetitiva y pueden dedicar su tiempo a entrevistar a las personas, evaluar si encajan con el equipo de trabajo y resolver los problemas diarios del clima laboral.

Qué buscan hoy las empresas al contratar a un profesional

El título universitario sigue siendo importante, pero ya no alcanza por sí solo. Las compañías buscan personas que sepan combinar sus conocimientos teóricos con el uso inteligente de la tecnología. Esto implica saber pedirle con claridad a la computadora lo que se necesita, pero sobre todo tener el ojo entrenado para revisar lo que el sistema devuelve y detectar errores o datos falsos.

Una máquina puede procesar millones de datos por segundo, pero no tiene sentido común, criterio ni empatía. En este nuevo escenario, el secreto para no ser reemplazado no es competir en velocidad contra una computadora, sino convertirse en el filtro humano indispensable que revisa, corrige y toma la decisión final antes de poner la firma.