Quienes acepten recibirán condiciones equivalentes a la indemnización estándar de Microsoft, que incluye pago base según antigüedad y nivel

Es una oferta voluntaria y temporal, sin requisitos de edad o antigüedad, con paquete de indemnización estándar.

Afecta al 27% de su plantilla global en 4 países, incluyendo áreas clave como Copilot, Xbox y Finanzas.

Microsoft, el gigante de software, ofreció un plan de bajas voluntarias a alrededor de 60.000 empleados, cerca del 27% de su plantilla global, mientras acelera su inversión en inteligencia artificial y busca mejorar la eficiencia de capital.

La iniciativa alcanza a trabajadores de los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e India que ocupen puestos hasta el nivel 70 de la escala interna, incluidos gerentes generales y algunos vicepresidentes, pero no vicepresidentes corporativos.

Microsoft ofrece indemnizaciones a 60.000 trabajadores y busca reducir costos en plena era de la IA

El programa, denominado "Voluntary Exit Offer", es voluntario y por tiempo limitado.

Quienes acepten recibirán condiciones equivalentes a la indemnización estándar de Microsoft, que incluye pago base según antigüedad y nivel, continuidad en la consolidación de acciones, cobertura médica por un período determinado y servicios de transición de carrera.

La compañía aclaró que el paquete no incluye la cobertura médica extendida que ofrecía el programa de retiro anticipado lanzado en abril. Los empleados elegibles recibirán los detalles por correo electrónico y tendrán hasta la primera semana de diciembre para decidir; quienes acepten dejarán la empresa el 31 de diciembre.

La oferta impacta a divisiones clave como:

Experiencias de IA

Copilot

Finanzas

Recursos Humanos

Xbox

Windows + Devices

Microsoft anunció una ola de recortes camuflados de 'retiro voluntario' a 60.000 empleados globales

No participan áreas de marketing, negocio comercial, seguridad, ventas y algunos equipos de ingeniería, además de trabajadores vinculados a centros de datos.

La participación de cada unidad dependerá de sus prioridades, compromisos con clientes y necesidades de dotación. La directora de Recursos Humanos, Amy Coleman, explicó que no existe un enfoque único para todos los equipos y que el plan busca dar flexibilidad a las áreas para adaptar su estructura.

El movimiento llega mientras Microsoft destina decenas de miles de millones de dólares a infraestructura de inteligencia artificial, incluidos centros de datos, chips y capacidad de cómputo.

La compañía busca equilibrar ese gasto con una mayor disciplina en los costos laborales y una reorganización de su fuerza de trabajo.

Microsoft ya había realizado este año un programa de retiro incentivado para unos 8.750 empleados elegibles, del cual aceptó cerca del 30%. En julio, además, anunció el despido de unos 4.800 trabajadores, equivalente al 2% de su plantilla, y reconoció que la IA no reemplaza directamente esos puestos, pero sí está cambiando la forma de trabajar.

La empresa no fijó un objetivo de bajas para esta nueva ronda y anticipa que la aceptación será menor que en el programa de retiro de abril. A diferencia de aquella oferta, el nuevo plan no exige una edad mínima ni una antigüedad determinada, y el desempeño no es un criterio de elegibilidad.