Randstad, la compañía de talento a nivel global, anunció que prevé cubrir más de 2.000 posiciones laborales en todo el país durante el último tramo de 2026

Estos empleos temporales son una vía rápida al mercado laboral para 1,1M de desocupados, según Randstad y Adecco.

Randstad prevé más de 2.000 contrataciones temporales en Argentina por el consumo de fin de año.

La recta final del año trae consigo uno de los movimientos más predecibles del mercado laboral argentino: la aceleración de las contrataciones en sectores que dependen del consumo masivo, la logística y el comercio electrónico.

Este año, Randstad, la compañía de talento a nivel global, anunció que prevé cubrir más de 2.000 posiciones laborales en todo el país durante el último tramo de 2026, en un ciclo de demanda que arrancará con el Cyber Monday de noviembre y no se detendrá hasta bien entrada la temporada de verano.

El calendario ya está fijado. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico confirmó que el CyberMonday se realizará desde el lunes 2 hasta el miércoles 4 de noviembre, con una Cyber Week que podría extenderse hasta el 8 de ese mes.

Apenas tres semanas después, el Black Friday tendrá su jornada central el viernes 27 de noviembre, seguido del fin de semana de ofertas que muchas cadenas extienden bajo el nombre de Black Weekend o Black Week

A eso se suman las fiestas de fin de año, el pico de eventos corporativos y sociales de diciembre y el inicio de la temporada vacacional de verano, que históricamente genera una segunda ola de contrataciones en hotelería, gastronomía y turismo.

El grueso de las oportunidades, según el relevamiento de Randstad, se concentra en cinco grandes sectores:

Logística y distribución

Ecommerce

Retail

Consumo masivo

Hotelería, eventos y gastronomía

La logística se perfila como uno de los rubros que más contratará de cara a fin de año, según Randstad

Randstad difunde más de 2.000 puestos de trabajo por el CyberMonday para estos perfiles

La compañía prevé incorporar 1.400 personas solo en el segmento de logística y distribución, con un enfoque especial en las principales plataformas de eCommerce y envíos. Los perfiles más buscados en ese segmento son pickers y packers, especialistas de envíos, clarkistas y operarios de depósito.

Detrás de la logística operativa aparece un perfil que en los últimos años ganó protagonismo y que muchos candidatos no asocian inmediatamente con el pico de fin de año: el planificador de ruteo.

Responsable de diseñar y optimizar las rutas de distribución mediante el análisis de datos, variables geográficas y condiciones del tráfico, este rol se volvió crítico para las empresas que prometen entregas en 24 o 48 horas durante la semana del Cyber Monday o el Black Friday, cuando el volumen de pedidos puede multiplicarse por cuatro o cinco respecto de un martes cualquiera.

En el segmento de retail y consumo masivo, Randstad prevé más de 300 incorporaciones para cubrir vacantes de vendedores de salón, supervisores, store managers y otros rubros con presencia en shoppings y centros comerciales de todo el país.

A ese número se suman más de 200 posiciones para preventistas, promovendedores y repositores en empresas de consumo masivo.

La unidad especializada en Hotelería, Gastronomía y Eventos de Randstad tiene previsto cubrir más de 100 posiciones, con un volumen significativo de perfiles operativos como bellboys, personal de áreas públicas y bacheros para los principales hoteles y empresas de catering y eventos del país.

Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, subrayó el doble valor de este tipo de convocatorias.

"Las posiciones temporarias permiten a las empresas reforzar sus equipos durante los períodos de mayor actividad, mientras que para muchas personas representan una oportunidad de incorporarse al mercado laboral, sumar experiencia o dar los primeros pasos en una posición que al tiempo puede tornarse permanente", remarca la ejecutiva.

La declaración no es menor en el contexto del mercado laboral argentino: con más de 1,1 millones de personas desocupadas según el INDEC y procesos de selección que en muchos sectores se estiran durante meses sin concretarse, el pico estacional de fin de año funciona como una de las pocas ventanas de ingreso rápido al empleo formal y registrado.

En un contexto de mayor cautela en contrataciones, Noelia Sema, Talent Acquisition Manager de Adecco Argentina, comenta a iProUP que la actualización de habilidades es cada vez más importante para sostener la empleabilidad, más allá del auge de posiciones por los eventos venideros de comercio electrónico.

"Al mismo tiempo, las organizaciones tienen el desafío de ampliar sus criterios de búsqueda y reconocer el potencial de perfiles que pueden incorporar nuevas competencias o trasladar su experiencia a otros sectores", añade.

"El desafío, en definitiva, no pasa solamente por encontrar personas disponibles, sino por lograr un mejor encuentro entre las capacidades existentes y las necesidades del mercado", completa.

Las búsquedas abiertas están distribuidas a lo largo del país, con mayor concentración en el Gran Buenos Aires —donde se ubican los principales centros de distribución del país— y en las provincias de mayor actividad comercial como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán.

Quienes estén interesados en postularse pueden acceder al portal de empleos de la compañía, donde las vacantes se actualizan en tiempo real a medida que los clientes confirman sus necesidades para el pico de fin de año.

En Argentina, el Cyber Monday llegó en 2012 de la mano de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y en catorce años pasó de ser una curiosidad importada a convertirse en uno de los motores más previsibles de contratación temporaria del último trimestre.