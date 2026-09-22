Anthropic presentó Claude Opus 5.5, que reduce 20% el precio de los tokens y ofrece mayor velocidad y límites de uso para tareas profesionales

Claude Opus 5.5 acelera las respuestas 30% y detecta 72% de errores, mejorando la eficiencia en entornos laborales.

La actualización facilita la adopción de IA en empresas para programación y análisis de documentos, reduciendo el consumo de tokens.

Anthropic lanza Claude Opus 5.5, su nueva IA que baja el precio de tokens 20% y el costo de ejecución hasta un 40%.

Anthropic presentó Claude Opus 5.5, una nueva versión de su inteligencia artificial (IA) que reduce 20% el precio de los tokens frente a su antecesor y puede bajar hasta 40% el costo de ejecución.

El cambio busca facilitar el uso de IA en empresas y equipos de trabajo, especialmente en tareas como programación, análisis de documentos y automatización.

El modelo ya está disponible y también ofrece un consumo menor de tokens, respuestas más rápidas y límites de uso más altos para suscriptores.

Para el mercado laboral, la actualización llega en un contexto en el que las empresas incorporan cada vez más herramientas de IA para complementar tareas de sus empleados y automatizar procesos.

Claude baja de precio y busca llegar a más trabajos

El principal cambio de Opus 5.5 es económico. Anthropic redujo 20% el precio de los tokens respecto de Opus 5 e indica que el costo total de ejecución puede ser aproximadamente 40% menor.

El ahorro también estaría relacionado con la cantidad de información que necesita procesar el modelo. Según Anthropic, Opus 5.5 puede completar determinadas tareas con menos tokens, algo que permite reducir el gasto cuando se utiliza de manera intensiva.

Claude Opus 5.5 acelera las respuestas 30% y detecta 72% de errores

Esto puede ser relevante para empresas que incorporan IA en sus equipos y necesitan procesar grandes cantidades de información. En áreas como programación, atención, análisis de documentos o generación de contenido, un menor costo puede facilitar que estas herramientas se utilicen en más tareas cotidianas.

Box, empresa que trabaja con IA sobre grandes volúmenes de contenido, detalló que Opus 5.5 utilizó un tercio de los tokens que había consumido Opus 5 durante sus pruebas.

Además, generó respuestas 40% menos extensas sin perder precisión, según Yashodha Bhavnani, vicepresidenta de Productos de IA de la compañía.

La velocidad también mejora: Anthropic garantiza que el nuevo modelo entrega resultados más de 30% más rápido que Opus 5. En un entorno laboral, esto puede reducir los tiempos de espera y hacer más práctico el uso de agentes que realizan varias tareas consecutivas.

Qué tareas laborales puede hacer Claude

La programación aparece como uno de los principales usos profesionales del nuevo modelo. GitHub indicó que Opus 5.5 utilizó uno de los menores números de tokens y pasos durante sus pruebas en GitHub Copilot CLI y Visual Studio Code.

La IA también apunta a tareas que requieren trabajar con información extensa. Box destacó su utilización en contextos vinculados con servicios financieros y organismos públicos, donde los empleados deben procesar grandes cantidades de documentos.

Otro cambio está en la forma de responder. John Ruelas, ingeniero de software sénior de Ramp, mencionó que Opus 5.5 escribe de manera más clara, sigue reglas de estilo y puede generar especificaciones de diseño que requieren menos modificaciones.

Por ejemplo, en Visual Studio Code, el modelo resolvió más tareas de terminal que Opus 5 en menos de la mitad de los pasos, según la evaluación citada por GitHub. Para los equipos de desarrollo, esto puede traducirse en menos interacciones necesarias para completar determinadas tareas.

Carl Bennett, director de información de la firma Deloitte Consulting LLP, agregó que Opus 5.5 detectó 72% de los errores conocidos con una configuración de menor esfuerzo, frente al 56% de Opus 5 con un nivel de esfuerzo alto.