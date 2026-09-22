El informe reunió las respuestas de 31.000 colaboradores de 250 organizaciones, entre ellas Arcos Dorados, PedidosYa y Philip Morris Argentina

La equidad laboral no depende solo de políticas, sino de la confianza y el reconocimiento en la experiencia diaria de las mujeres.

El estudio de Great Place to Work analizó 250 organizaciones en Argentina, con más de 31.000 colaboradores.

Arcos Dorados, PedidosYa y Philip Morris lideran el ranking 2026 de las mejores empresas para trabajar para mujeres en Argentina.

Arcos Dorados, PedidosYa y Philip Morris Argentina encabezaron el ranking de las mejores empresas para trabajar para mujeres en la Argentina, según la sexta edición del listado elaborado por Great Place to Work.

El informe, conocido como Los Mejores Lugares para Trabajar Mujeres 2026, reunió las respuestas de más de 31.000 colaboradores de 250 organizaciones, también reconoció a Banco Patagonia, DHL, SanCor Salud, EY y Softtek entre las compañías destacadas.

El objetivo de la medición es medir la experiencia laboral de las mujeres. El ranking analiza diferentes aspectos que toda organización debe garantizar como:

credibilidad de los líderes

el respeto

la ecuanimidad

el orgullo

el compañerismo

La metodología consideró la percepción de los empleados sobre la confianza, las oportunidades de desarrollo, la posibilidad de aportar ideas y la forma en que se toman decisiones dentro de las organizaciones.

Para formar parte del proceso, las organizaciones debían contar con al menos 20% de mujeres dentro de su dotación y haber iniciado el proceso de certificación de Great Place to Work antes del 17 de julio de 2026. En total, 50 organizaciones conformaron la lista final.

Las empresas que lideran el ranking para mujeres

Entre las compañías con más de 1.000 colaboradores, Arcos Dorados ocupó el primer lugar. El podio continuó con PedidosYa y Philip Morris Argentina, en segundo y tercer puesto. El resto del top 10 quedó conformado por:

Banco Patagonia

DHL

Green Armor

SanCor Salud

EY

Softtek

Itti

Great Place to Work evalúa, certifica y reconoce a las mejores organizaciones para trabajar según la experiencia real de sus propios empleados

En la categoría de empresas de entre 251 y 1.000 empleados, Hilton se ubicó primera, seguida por Universidad Siglo 21 y Oldelval.

Entre las organizaciones de hasta 250 colaboradores, el podio quedó integrado por Hotel Saint George, ABN Digital y Webflow. En el segmento de PyMEs, GEA Logistics ocupó el primer puesto, acompañada por Oceanic International Trade y Lograr Seguros.

Uno de los principales resultados de la edición 2026 es que, dentro de las organizaciones que integran el ranking, la experiencia laboral de mujeres y hombres es igual. En las dimensiones evaluadas, la diferencia de género no supera los 1.5 puntos.

Entre las mujeres que trabajan en estas compañías, los indicadores con mayor nivel de favorabilidad son el compañerismo, con 93%, y la credibilidad, con 91%. Esto se relaciona con la percepción de liderazgos confiables, colaboración y apoyo dentro de los equipos.

La equidad como parte de la cultura laboral

Los resultados muestran que construir un lugar de trabajo equitativo no depende solo de sumar beneficios o implementar políticas específicas.

Para la organización, el diferencial está en que la confianza, el reconocimiento, las oportunidades de desarrollo y la participación formen parte de la experiencia cotidiana de las personas.

"Las organizaciones destacadas en esta edición son aquellas donde la confianza se construye con coherencia y donde la equidad se refleja en las experiencias concretas de las personas", indica Carlos Alustiza, CEO de Great Place to Work Argentina.

En esa línea, el informe plantea que la equidad no debería depender de una política puntual, sino de la consistencia con la que se aplican decisiones vinculadas con:

el reconocimiento

los ascensos

la remuneración

el trato cotidiano.

"El desafío es que estas condiciones no dependan de una política aislada, sino que formen parte de la cultura y de la manera en que se toman decisiones todos los días", agrega Alustiza.

Así, el ranking de 2026 distingue qué factores aparecen asociados a una experiencia laboral más equitativa: