La iniciativa busca jóvenes creativos listos para resolver desafíos con inteligencia artificial en un programa de formación interempresarial innovador

La iniciativa busca perfiles AI Native, reflejando un cambio laboral donde el 71% ve su productividad mejorada por IA.

Fuera de Serie relanza programa para talentos AI Native en 3 empresas líderes sin título universitario.

La adopción corporativa de herramientas de inteligencia artificial comenzó a quebrar los paradigmas tradicionales de contratación en la Argentina. Con la premisa de captar perfiles que ya utilicen algoritmos generativos para resolver problemas diarios y prescindiendo de los filtros académicos tradicionales, cuatro corporaciones de primera línea sellaron una alianza para ofrecer una experiencia laboral poco común en el mercado doméstico.

Se trata del relanzamiento de Fuera de Serie, una iniciativa conjunta impulsada por Unilever, Naranja X, Seeds y que este año suma por primera vez a The Walt Disney Company.

La propuesta laboral propone un contrato de 18 meses donde cada participante trabajará formalmente durante seis meses en tres de las cuatro empresas participantes, integrándose a equipos de negocio reales y rotando entre industrias que van desde el consumo masivo y las finanzas digitales hasta el entretenimiento y el ecosistema de servicios tecnológicos.

El diferencial de la búsqueda radica en sus requisitos de ingreso: para postularse no es obligatorio contar con un título universitario ni encontrarse cursando formalmente una carrera de grado.

Las compañías priorizan candidatos con curiosidad y vocación innovadora que califiquen como "AI Native", es decir, personas que ya hayan incorporado la inteligencia artificial de forma natural y habitual a sus metodologías de trabajo, análisis de datos y toma de decisiones.

¿Qué perfiles buscan las cuatro empresas y cómo funciona el esquema rotativo?

La convocatoria amplió su radar hacia áreas estratégicas como ingeniería, ciencias económicas, negocios digitales, tecnología, ciencia de datos y marketing, con especial foco en la resolución práctica de desafíos de negocio.

Durante los 18 meses de duración del programa, el profesional cumplirá tres etapas consecutivas de seis meses cada una:

Primera parada (Meses 1 al 6): Asignación a proyectos estratégicos en la primera compañía designada, con responsabilidades operativas plenas y objetivos directos de negocio

Segunda parada (Meses 7 al 12): Rotación horizontal hacia una segunda organización, adaptándose a una nueva cultura corporativa, metodologías de trabajo e industria

Tercera parada (Meses 13 al 18): Desembarco en la tercera empresa para liderar iniciativas de impacto, consolidando un currículum con triple experiencia corporativa al inicio de la carrera profesional

"Fuera de Serie ofrece una experiencia poco habitual al inicio de una carrera profesional: la posibilidad de pasar por tres grandes compañías, conocer distintas industrias y formas de trabajo, y participar en proyectos con impacto real. Además, nos permite seguir ampliando la mirada sobre el talento y acercarnos a personas con curiosidad, capacidades y un perfil AI Native, más allá de un recorrido académico tradicional", explicó Érica Reynoso, Chief People Officer de Naranja X, en declaraciones a las que accedió iProUP.

Por su parte, Mercedes de Belaustegui, SVP People & Culture and Strategic Initiatives para Latinoamérica de The Walt Disney Company, fundamentó la adhesión del gigante del entretenimiento a la iniciativa: "Nos permite seguir acercándonos al talento AI Native, entender con mayor profundidad cómo las nuevas generaciones piensan y resuelven desafíos, y continuar construyendo una cultura que evoluciona hacia el futuro".

¿Qué significa ser un talento AI Native y por qué crece la demanda laboral?

La búsqueda refleja una aceleración en los patrones de productividad dentro del mercado de trabajo local.

De acuerdo con el informe global PwC Hopes & Fears, el 15% de los profesionales en la Argentina utiliza inteligencia artificial de manera frecuente en sus tareas cotidianas.

Entre los empleados que la utilizan a diario, el 71% reporta mejoras sustanciales en su productividad, mientras que el 54% afirma sentirse más seguro en su posición laboral.

Bajo este diagnóstico, las corporaciones buscan perfiles que superen el simple uso recreativo o esporádico de un prompt. Ser nativo en IA implica integrar los modelos de lenguaje y automatización para analizar volúmenes densos de información, testear hipótesis, estructurar flujos comerciales y colaborar en células ágiles.

"Buscamos personas para las que usar inteligencia artificial ya sea algo natural. Queremos perfiles proactivos, que muestren sus capacidades frente a problemas reales y en tres contextos empresariales diferentes. Eso también nos permite incorporar nuevas miradas y formas de resolver dentro de las compañías", remarcó Silvina D'Onofrio, gerente de Talent Acquisition y Employer Brand South Cone en Unilever.

Cómo postularse y cuáles son las fechas clave del proceso de selección

El proceso de registro para participar de la convocatoria de Fuera de Serie se gestionará de manera completamente digital: