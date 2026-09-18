El 91% busca empleo de forma activa y recurre al WhatsApp para postularse. Las claves del informe de Adecco sobre los nuevos canales.

La búsqueda de empleo en Argentina es multicanal y dinámica, con un 91% de personas activamente buscando trabajo.

El proceso para encontrar empleo en la Argentina abandonó definitivamente la estructura lineal del pasado. La secuencia tradicional de redactar un documento estático, cargarlo en una bolsa de trabajo digital y esperar pasivamente una citación formal fue sustituida por una dinámica multicanal donde los postulantes rastrean vacantes en la web, analizan perfiles corporativos en redes sociales y cierran el contacto enviando su postulación de forma directa al teléfono celular de los seleccionadores.

Este nuevo comportamiento quedó reflejado en un relevamiento sectorial elaborado por la consultora de recursos humanos Adecco Argentina. Según los datos del estudio, el 91% de las personas consultadas manifestó encontrarse en búsqueda activa de trabajo, mientras que un 4% adicional señaló estar atento a nuevas oportunidades laborales, configurando un escenario de alta competencia donde los candidatos se ven obligados a diversificar sus vías de llegada.

Frente a esta necesidad, el documento describe la consolidación del denominado "CV Terreneitor": un currículum con capacidad de adaptarse con rapidez a múltiples soportes, saltar entre ecosistemas digitales dispares y circular por canales informales de comunicación que hasta hace pocos años se encontraban completamente desvinculados del reclutamiento corporativo.

¿Por qué los portales de empleo tradicionales resisten frente a las redes sociales?

A pesar de la masificación de los entornos sociales y los perfiles profesionales en línea, las bolsas de trabajo continúan ocupando el primer escalón en la preferencia de los postulantes al momento de salir al mercado:

Canal primordial de búsqueda: El 55% de los consultados identificó a los portales de empleo como su vía principal para rastrear avisos laborales

Redes y ecosistema social: El 23% optó por canales como LinkedIn, Instagram y otras plataformas sociales como primera opción

Sitios corporativos directos: Un 18% recurre de forma prioritaria a las secciones de talento alojadas en las páginas web de las propias compañías

Red de contactos: Apenas un 4% reconoció apoyarse principalmente en recomendaciones personales y redes de conocidos

Frecuencia de uso sostenida: Al analizar la recurrencia específica sobre los portales, el 82% aseguró utilizarlos de manera frecuente y un 14% de forma ocasional, lo que determina que el 96% de los postulantes mantiene interacción con estas plataformas

"La búsqueda laboral se volvió más dinámica y menos lineal. Hoy las personas combinan distintos canales según el momento y el tipo de oportunidad, y eso también cambia la manera en que las empresas necesitan acercarse al talento", explica Mariana D'Ardis, HR Business Partner de Adecco Argentina, en declaraciones a las que accedió iProUP.

¿Cómo desembarcó el currículum en WhatsApp y qué ocurre con la efectividad de LinkedIn?

El indicador más elocuente de la transformación en las pautas de contratación se da en la aplicación de mensajería de Meta, un entorno concebido para la interacción privada que terminó absorbiendo la dinámica de selección de personal.

El relevamiento de Adecco arrojó que el 66% de los encuestados afirmó haber enviado alguna vez su CV por WhatsApp, a los que se suma otro 19% que recurrió a esta vía al menos en una oportunidad. De este modo, el 85% de los candidatos utilizó la aplicación de mensajería para compartir sus antecedentes laborales con reclutadores o intermediarios.

Esta tendencia borró las fronteras entre los espacios personales y los entornos laborales formales. Las oportunidades circulan en grupos de mensajería, se replican entre contactos y permiten que el currículum viaje en segundos desde el dispositivo del candidato hacia la pantalla del empleador, reduciendo tiempos muertos de espera y acelerando las primeras instancias de filtrado.

"El uso de WhatsApp muestra cómo las fronteras entre los canales laborales y los espacios de uso cotidiano son cada vez más difusas. Para las empresas, esto también implica repensar cómo se vinculan con las personas a lo largo del proceso de búsqueda", remarcó D'Ardis al evaluar la necesidad de agilizar las respuestas corporativas.

En contraposición, la encuesta detectó una brecha marcada en el rendimiento de las redes profesionales orientadas al empleo. Si bien LinkedIn mantiene una presencia extendida entre los usuarios, el 70% de los consultados respondió que nunca logró conseguir una entrevista laboral mediante esa plataforma. Solo un 15% afirmó haber concretado una entrevista por esa vía, mientras que el 15% restante aún no tuvo entrevistas pero continúa utilizándola, evidenciando que una presencia activa en la red no garantiza una inserción efectiva en los procesos finales de selección.