Armar un equipo hoy implica encontrar personas que dominen la disciplina y, a la vez, sepan conectarla con el resto del proyecto organizacional

Empresas buscan líderes tecnológicos que combinen excelencia técnica y habilidades blandas para el valor de negocio.

El Foro Económico Mundial estima que el 39% de habilidades laborales cambiará para 2030, revelando una brecha crítica.

Durante décadas, las organizaciones incorporaron especialistas para resolver necesidades puntuales: redes, videoseguridad, infraestructura, comunicaciones.

Pero ya hace un tiempo que, a medida que los proyectos tecnológicos se vuelven más integrados, también cambia el perfil de los profesionales.

En este contexto, las empresas necesitamos cada vez más personas capaces de entender cómo interactúan distintas tecnologías, trabajar con equipos multidisciplinarios y traducir necesidades del negocio en soluciones concretas. Así es como la capacidad de aprender, colaborar y adaptarse empieza a ser tan importante como el conocimiento técnico.

El informe Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial (WEF) señala que el 39% de las habilidades requeridas en los puestos de trabajo cambiará hacia 2030.

A su vez, el 63% de los empleadores identifica la brecha de habilidades como una de las principales barreras para la transformación empresarial.

¿Qué habilidades ganan peso? IA y big data, redes y ciberseguridad y la alfabetización tecnológica; y al mismo tiempo el pensamiento creativo, la resiliencia, la flexibilidad y la agilidad, la capacidad de liderazgo, de colaboración y el pensamiento analítico.

Estos datos muestran que no se perfila un panorama del tipo "habilidades técnicas versus habilidades blandas". Por el contrario, las dos dimensiones ganan importancia simultáneamente y la combinación de ambas será cada vez más necesaria.

Armar un equipo hoy implica encontrar personas que dominen su disciplina y, a la vez, sepan conectarla con el resto del proyecto.

Por su parte, el documento Global Technology Leadership Study, de Deloitte, plantea un "doble mandato" para los líderes tecnológicos: la excelencia técnica junto con la capacidad de traducir la tecnología en valor para el negocio y liderar a través de toda la organización.

Dicho esto, el reto que las organizaciones deberíamos enfrentar día a día en la construcción de nuestros equipos es doble: Encontrar profesionales que dominen determinadas tecnologías e identificar perfiles capaces de ampliar sus conocimientos, conectar disciplinas y comprender el impacto de su trabajo en el negocio.

Así podemos avanzar en la construcción de equipos preparados para una transformación tecnológica que no se detiene.

*Por Soledad Tolosa, HR Manager de Toltech Group.