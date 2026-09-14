Empresas buscan perfiles multidimensionales, pero el 85% de vacantes exige experiencia previa, siendo una barrera para el primer empleo.

Informes de UBA y Michael Page revelan que 7 de cada 10 búsquedas exigen habilidades blandas y más del 85% técnicas.

La demanda laboral en América Latina prioriza habilidades técnicas y socio-emocionales, mientras que la IA tiene presencia aún reducida.

La demanda laboral en América Latina atraviesa un cambio profundo: las empresas exigen cada vez más habilidades técnicas y socio-emocionales, mientras que las competencias vinculadas con inteligencia artificial (IA) aparecen en una proporción todavía reducida de las vacantes.

Así lo revelan dos informes recientes, uno elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y otro por la consultora Michael Page, que analizan más de 1,2 millones de avisos de empleo en la región y las tendencias de contratación en Argentina.

El peso de las habilidades técnicas y blandas

El estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA), financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, muestra que entre diciembre de 2025 y junio de 2026 apenas entre 0,6% y 3% de las vacantes mencionaron competencias de IA.

En cambio, las habilidades técnicas estuvieron presentes en entre 85% y 92% de los anuncios, mientras que las socio-emocionales —como comunicación efectiva, trabajo en equipo, responsabilidad, proactividad y orientación al cliente— aparecieron en siete de cada diez búsquedas.

La conclusión a la que llega el reporte es que las empresas buscan perfiles multidimensionales, capaces de combinar conocimientos específicos con competencias interpersonales y organizacionales.

Cuando las vacantes incluyen habilidades de IA, estas se presentan en combinación con capacidades técnicas y blandas, algo que sugiere que la IA no reemplaza las competencias tradicionales, sino que las complementa.

La IA aún aparece poco en las búsquedas laborales, según un estudio de la UBA

La demanda es heterogénea: las ocupaciones digitales y profesionales concentran la mayor presencia de IA, mientras que en trabajos manuales o intensivos en interacción interpersonal, por lógica, su aparición es marginal.

En este sentido, plataformas freelance como Workana muestran una mayor intensidad en la búsqueda de perfiles con IA y habilidades técnicas, aunque con menor énfasis en las interpersonales.

Ocho de cada diez empresas le dan prioridad a las habilidades interpersonales

El informe de Michael Page, en tanto, confirma que ocho de cada diez empresas que priorizan este tipo de habilidades al contratar aseguran mejorar sus resultados.

De acuerdo al reporte, las empresas ya no se concentran únicamente en la trayectoria profesional o los títulos académicos, sino que priorizan cada vez más las habilidades técnicas e interpersonales, en un contexto marcado por la digitalización y el avance de la IA.

"Las compañías buscan profesionales que puedan combinar conocimientos técnicos con visión de negocio, capaces de adaptarse a realidades dinámicas, resolver problemas y comunicarse efectivamente", explicó Álvaro Parker, Managing Director en Argentina, Chile y Perú.

El informe de la UBA también advierte que "el 85% de las vacantes exige experiencia previa, algo que constituye una barrera para quienes buscan su primer empleo".

Además, concluye que la educación y la experiencia no son sustitutas, sino dimensiones complementarias del capital humano. "Preparar para el futuro del trabajo implica combinar conocimientos técnicos, competencias digitales y habilidades socio-emocionales, adaptándolos a las características de cada ocupación", resume el estudio.

La transformación está atravesada por la expansión de la IA en los procesos corporativos. Más de 80% de los líderes ya utiliza esta tecnología, aunque la mayoría reconoce dificultades para que sus equipos la adopten de forma efectiva.

Para posiciones de liderazgo, las habilidades interpersonales se vuelven incluso más críticas que antes: la capacidad de generar confianza, inspirar y movilizar equipos es vista como determinante en entornos mediados por la tecnología.

Los especialistas de Michael Page recomendaron que los candidatos expresen sus habilidades en el CV y las vinculen con experiencias concretas y resultados alcanzados.

"Durante las entrevistas, es clave demostrar cómo esas capacidades se tradujeron en impacto real: qué problema se enfrentó, cómo se actuó y qué resultado se obtuvo. También resulta útil anticipar cómo sería el desempeño en el nuevo rol y preparar ejemplos que evidencien adaptación, liderazgo, comunicación y resolución de problemas", sintetizaron.