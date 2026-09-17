Para iniciar, los usuarios solo deben registrarse con nombre, apellido y correo electrónico. Al finalizar cada módulo, reciben un certificado de aprobación

La plataforma combate que el 60% de usuarios sufrió fraude digital en Argentina por falta de conocimiento.

Equifax ofrece cursos gratuitos como Ciberseguridad o Finanzas Personales para fortalecer la identidad digital y el patrimonio.

Equifax lanzó "Conecta y Aprende", plataforma gratuita de e-learning para potenciar educación financiera y seguridad digital.

Equifax, una de las empresas de información crediticia más importantes a nivel global, presentó en Argentina "Conecta y Aprende", una plataforma gratuita de e-learning que busca potenciar el bienestar financiero y la seguridad digital de la comunidad.

La iniciativa se da como parte de la estrategia global de la compañía de convertirse en un aliado para que las personas logren su mejor capacidad financiera, al ofrecer herramientas prácticas para proteger su patrimonio y tomar decisiones con mayor autonomía.

"Conecta y Aprende nace para democratizar la educación financiera y digital. Queremos brindar conocimientos prácticos para que las personas eviten estafas, protejan su patrimonio y alcancen su mejor capacidad financiera con total autonomía", sostuvo Martina González, directora de Marketing & Branding de Equifax para Latinoamérica.

Cómo acceder a la nueva plataforma gratuita para cuidar tus finanzas de Equifax

La plataforma, disponible en el sitio conectayaprende.com.ar, ofrece acceso 100% digital y gratuito a capacitaciones diseñadas para proteger y potenciar la identidad financiera, considerada por la compañía como un activo valioso y la llave que abre las próximas grandes oportunidades económicas.

Para comenzar, los usuarios solo deben registrarse con nombre, apellido y correo electrónico. Al finalizar cada módulo reciben un certificado de aprobación que acredita los conocimientos adquiridos.

Actualmente, se encuentran disponibles cuatro cursos principales:

Ciberseguridad para el día a día , orientada a prevenir ataques de hacking

Antihacker , enfocado en cómo protegerse de estafas potenciadas por inteligencia artificial

Identidad digital , que enseña a resguardar datos personales

Finanzas personales, con herramientas para alcanzar el bienestar financiero

Equifax apuesta a la educación financiera con una plataforma 100% gratuita

El lanzamiento se produce en un contexto en el que la educación financiera y la seguridad digital se vuelven cada vez más relevantes.

Según datos de la Cámara Argentina de Fintech, más de 60% de los usuarios locales sufrió intentos de fraude digital en el último año.

En tanto, estudios de la propia Equifax revelaron que la falta de conocimiento sobre el manejo de datos personales es uno de los principales factores de vulnerabilidad.