La herramienta representa un nuevo estándar para evaluar talento en un mercado laboral trazado por la adopción de nuevas tecnologías

Establece un nuevo estándar para evaluar talento, crucial ante la inversión del 85% de empresas en IA para 2030.

Aumenta AI lanzó en Buenos Aires la primera Certificación del Profesional Aumentado por IA, respaldada por la UBA.

La startup de innovación educativa Aumenta AI lanzó en Buenos Aires la primera Certificación del Profesional Aumentado por IA, con respaldo académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Se trata de una credencial inédita en Argentina que mide, mediante simulaciones dinámicas de trabajo, cómo los profesionales utilizan la inteligencia artificial en escenarios reales.

La herramienta representa un nuevo estándar para evaluar talento en un mercado laboral trazado por la adopción de nuevas tecnologías.

La UBA respalda una credencial que evalúa tu forma de trabajar con IA

La iniciativa busca responder a un problema creciente: el acceso masivo a herramientas de IA no garantiza que los usuarios sepan trabajar con ellas de manera productiva y responsable.

Según Agustín Coll, CEO de Aumenta AI, "durante años certificamos conocimiento; hoy necesitamos certificar cómo las personas deciden y cómo trabajan junto a la IA, porque esa es la habilidad que separa a quienes logran convertir la tecnología en una ventaja profesional de quienes simplemente acceden a ella".

La certificación se diferencia de las tradicionales porque no acredita la finalización de un curso ni la aprobación de un examen, sino habilidades demostradas en simulaciones profesionales.

La UBA respalda una credencial que evalúa tu forma de trabajar con IA. (Imagen creada con IA)

Los participantes interactúan con agentes de IA que representan colegas, jefes o clientes, enfrentando documentos, consignas y role-plays en vivo.

Cada decisión tiene consecuencias y el escenario evoluciona dinámicamente, generando un perfil de competencias verificable y portable, comparable a los niveles de un examen de idiomas.

El Marco de Competencias del Profesional Aumentado por IA organiza las capacidades en cuatro dimensiones:

Uso productivo de la IA

Conocimiento aplicado

Orquestación del trabajo humano-IA

Criterio profesional

Estas se despliegan en 16 habilidades observables que distinguen a quienes trabajan realmente aumentados por IA de quienes solo usan la herramienta de forma superficial.

La UBA se convirtió en la primera institución en ofrecer la certificación a sus estudiantes, aportando rigor académico y validación pedagógica. También se sumaron la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Nacional de San Luis.

Además, Aumenta AI mantiene conversaciones con otras casas de estudio nacionales e internacionales para expandir el marco de competencias.

En paralelo, la Facultad de Ciencias Económicas lanzó un programa complementario de medición de habilidades con IA, con el fin de incentivar la integración de estas credenciales en el ámbito universitario.

La certificación, con una duración de 20 horas, está disponible en tres canales: individual, corporativo y universitario.

En el ámbito empresarial, permite mapear habilidades de IA a nivel organizacional y detectar brechas reales de adopción tecnológica.

Este punto es clave en un contexto donde el Foro Económico Mundial estima que el 85% de las compañías invertirá prioritariamente en programas de reskilling y upskilling en IA hacia 2030.