Las herramientas generativas ya son capaces de asumir una cantidad creciente de tareas que durante años estuvieron ligadas 100% a la intervención humana

Combinar estas competencias humanas con lo digital es crucial para el upskilling y fortalecer la carrera profesional.

Pensamiento crítico, empatía, creatividad y adaptabilidad son pilares esenciales ante la automatización de tareas por IA.

Randstad reveló 7 habilidades blandas clave que la IA no puede reemplazar para la empleabilidad en el trabajo del futuro.

La inteligencia artificial (IA) atraviesa una etapa de establecimiento en las oficinas que vuelve cambiante al mundo del trabajo.

Integradas en prácticamente cada trabajo de escritorio, las nuevas herramientas generativas que aparecen día a día ya son capaces de asumir una cantidad creciente de tareas que durante años estuvieron asociadas exclusivamente a la intervención humana.

Las 7 competencias blandas que ninguna inteligencia artificial podrá reemplazar en el trabajo

En este contexto, Randstad identificó una serie de habilidades laborales que la IA no podrá reemplazar en un informe que reveló las competencias humanas clave para sostener la empleabilidad en el futuro:

Pensamiento crítico

Empatía

Creatividad

Adaptabilidad

La compañía de talento a nivel global destacó que, mientras la IA avanza en la automatización de tareas y procesos, aquellas capacidades que requieren criterio, comprensión profunda del contexto, inteligencia emocional e interacción con otras personas se vuelven más relevantes.

La capacidad de analizar y tomar decisiones, construir vínculos, encontrar soluciones originales y aprender de manera continua son los pilares que fortalecen la carrera profesional, de acuerdo a la consultora.

Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, sostiene que el desafío no pasa únicamente por aprender a utilizar nuevas herramientas tecnológicas, sino por potenciar las habilidades humanas que aportan valor diferencial.

El pensamiento crítico y la empatía figuran como las habilidades más valiosas en la era de la IA

"El desarrollo de habilidades humanas, en combinación con las competencias digitales, será cada vez más importante, tanto para impulsar el upskilling y la empleabilidad de las personas, como para desarrollar el talento que la transformación de las organizaciones requiere", resalta.

En este sentido, Federico Guidoni, IT & Marketing Director en Aditi Consulting, comenta a iProUP que las habilidades blandas están ganando cada vez más peso, especialmente en roles tecnológicos y analíticos.

"A medida que la IA se ocupa de una mayor parte de la ejecución, perfiles como desarrolladores, analistas de datos, especialistas en ciberseguridad y líderes de proyectos necesitan fortalecer capacidades como la comunicación, el pensamiento crítico, la creatividad y la comprensión del negocio", resalta.

En contraparte, Guidoni cree que la automatización está "reduciendo el valor de las tareas mecánicas y repetitivas" y menciona algunos ejemplos como:

Escribir código básico desde cero

Preparar reportes manualmente

Hacer búsquedas iniciales de información

Redactar documentación estandar

Ejecución de análisis simples

Las 7 competencias blandas que ninguna inteligencia artificial podrá reemplazar en el trabajo

Concretamente, el análisis de Randstad enumera siete competencias que la IA no podrá replicar:

El pensamiento crítico, que permite cuestionar y validar información La empatía e inteligencia emocional, esenciales para gestionar equipos y relaciones La creatividad, motor de innovación frente a problemas sin respuestas predeterminadas La comunicación, clave para transmitir ideas y construir acuerdos La adaptabilidad, necesaria en escenarios de cambio constante La colaboración, fundamental en estructuras cada vez más interdependientes El aprendizaje continuo, ventaja competitiva en un mundo donde los conocimientos se vuelven obsoletos rápidamente

El informe también advierte que los profesionales que logren combinar estas habilidades con competencias digitales estarán mejor preparados para enfrentar la incertidumbre y aprovechar la IA como aliada.

En este sentido, destaca que la capacidad de aprender, adaptarse y trabajar junto a la tecnología "será determinante para mantener y fortalecer la empleabilidad en el futuro".

Para Guidoni, ya no alcanza solamente con resolver técnicamente un problema; se debe "saber hacer las preguntas correctas, entender el contexto, explicar decisiones complejas de manera sencilla y trabajar con equipos de distintas áreas".

Además, menciona la adaptabilidad como un factor clave: "Hoy todo cambia tan rápido que hay que estar dispuesto a aprender herramientas, asumir responsabilidades y resolver problemas que incluso pueden estar completamente afuera del scope original del rol".