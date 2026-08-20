La digitalización acelera la búsqueda, pero el criterio humano y la reputación digital del candidato definen la selección de talento.

Un 84% de empresas utiliza redes sociales como LinkedIn; el mercado de reclutamiento online alcanzó u$s41 mil millones en 2026.

El currículum vitae tradicional mutó; empresas usan plataformas digitales e IA para reclutar el 98% del talento.

¿Sigue teniendo sentido el currículum en un mundo donde las empresas toman decisiones en tiempo real, con acceso a datos, perfiles en línea y herramientas automatizadas de selección? La respuesta es que el CV no desapareció, pero su rol cambió radicalmente.

Los números lo confirman. Según SelectSoftware Reviews, 98% de las empresas utilizan redes sociales y plataformas digitales para atraer talento y 65% ya cuenta con canales dedicados a ese propósito.

Jobvite, en su informe 2025, señala que 70% de los reclutadores reportaron mayor volumen de contrataciones y 65% ya integran inteligencia artificial en sus procesos.

En 2026, el mercado global de reclutamiento online alcanzó u$s41 mil millones, con 84% de las organizaciones usando redes sociales como LinkedIn, Instagram y Facebook para la búsqueda de candidatos. Además, 43% de los equipos de RR.HH. ya adoptan IA para entrevistas y selección.

Las plataformas digitales son hoy el canal preferido de las organizaciones. No solo por velocidad, sino porque permiten filtrar perfiles, evaluar competencias y acceder a información validada en tiempo real.

Incluso habilitan un enfoque proactivo: las empresas ya no esperan que un candidato se presente, sino que salen a buscarlos en LinkedIn, portales de empleo o sistemas internos de seguimiento (ATS).

Los candidatos también evolucionan. LinkedIn superó los 1.3 mil millones de miembros en 2026, y cada vez más perfiles destacan certificaciones digitales, validaciones sociales y habilidades técnicas. La reputación digital se volvió tan importante como la experiencia laboral.

Sin embargo, la digitalización no reemplaza el criterio humano. La entrevista, la evaluación cultural y la compatibilidad siguen siendo procesos donde la mirada estratégica es insustituible.

Para las organizaciones, el reto es usar tecnología sin perder la capacidad de leer personas. Para los candidatos, proyectar un perfil digital coherente, activo y alineado con las nuevas dinámicas del mercado.

El currículum tradicional no está muerto, pero sí relegado. Hoy funciona como complemento, mientras que las plataformas digitales y la inteligencia artificial marcan el pulso de la selección de talento. El futuro del trabajo exige combinar eficiencia digital con sensibilidad organizacional: la tecnología acelera, pero la decisión sigue siendo humana.

*Por María Nieves Totera, Vicepresidenta de la Asociación De Recursos Humanos de Argentina (ADRHA).