El empleo privado registrado volvió a caer y ya acumula 13 meses de retroceso. Qué sectores fueron los más afectados y qué pasa con los mayores de 50 años

La IA exige reevaluar perfiles, valorando experiencia y criterio profesional sobre la edad para el talento futuro.

Un 82,5% de empresas contrató menos del 5% de mayores de 50, perdiendo talento clave según THE SHIFT Report.

El mercado laboral argentino profundiza su deterioro: el empleo asalariado registrado volvió a caer y las empresas mostraron una baja incorporación de trabajadores mayores de 50 años.

Según un informe de THE SHIFT Report, elaborado con información de 130 organizaciones de 13 industrias y 10 países, el empleo privado formal acumula 13 meses consecutivos de retroceso, mientras que el 82,5% de las compañías contrató menos del 5% de personas de esa edad, o ninguna, durante los últimos 12 meses.

La situación se da en un mercado laboral que también perdió puestos formales. Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), mostraron que durante junio se eliminaron 12.260 empleos asalariados registrados:

6.261 del sector privado

5.127 del sector público

872 del personal de casas particulares.

En paralelo, el empleo privado registrado acumula 13 meses consecutivos de caída y quedó en niveles similares a los de fines de 2014.

En este contexto, la dificultad para incorporar trabajadores de mayor edad se suma a la problemática del mercado laboral.

"El dato muestra algo más profundo: nuestras vidas y nuestras carreras se extendieron mucho más rápido que los sistemas con los que gestionamos el talento. Esa brecha es una de las expresiones más claras del gran desajuste", indicó Andrea Falcone, directora ejecutiva y cofundadora de THE SHIFT.

El empleo privado formal acumula 13 meses de caída y vuelve a niveles de 2014

El costo para las empresas en plena transformación por la IA

Para las empresas, limitar la contratación por edad puede significar también perder experiencia en un momento en el que la IA modifica la forma de trabajar.

Mientras algunas tareas comienzan a automatizarse, las habilidades blandas, como el criterio, la toma de decisiones, la resolución de problemas y el conocimiento de los negocios, ganan relevancia.

Un análisis del Stanford Digital Economy Lab mostró que en ocupaciones más expuestas a la IA, el empleo de trabajadores de entre 22 y 25 años se encuentra 19% por debajo de lo que habría sido si hubiera mantenido el ritmo de las actividades menos expuestas.

Esto modifica el debate sobre qué perfiles necesitan las compañías. La IA puede acelerar procesos y automatizar determinadas tareas, pero no reemplaza:

Conocimiento acumulado

Criterio profesional

Capacidad de tomar decisiones en contextos complejos

"La oportunidad está en revisar cómo reclutamos, desarrollamos y retenemos talento para carreras que pueden durar 50 o 60 años. No se trata de contratar por edad, sino justamente de dejar de usar la edad como un atajo para decidir quién puede aprender, aportar o evolucionar", agregó Falcone.

En un mercado laboral que pierde puestos formales y al mismo tiempo incorpora cada vez más herramientas de IA, el desafío para las empresas será aprovechar mejor el talento disponible.

Para THE SHIFT, esto implica dejar de pensar la edad como un indicador de productividad y empezar a evaluar qué capacidades puede aportar cada trabajador.

"La pregunta clave que debe hacerse cada equipo directivo no es si van a tener que adaptarse; eso va a pasar de todos modos, es si lo hacen ahora, mientras todavía pueden elegir cómo, o dentro de cinco años, cuando ya no sea una decisión estratégica sino una urgencia", concluyó Falcone.