Un informe de Bumeran reveló que 8 de cada 10 trabajadores temen perder su empleo y se aferran a su puesto. Qué es el Job Hugging.

El mercado de trabajo atraviesa una profunda transformación de conducta marcada por la cautela extrema y el freno a la movilidad voluntaria. Lejos quedaron los años signados por fenómenos globales como la "Gran Renuncia" (Great Resignation); hoy la dinámica laboral argentina está dominada por el Job Hugging, una tendencia que describe a los empleados que deciden "abrazar" y aferrarse a sus puestos actuales por temor a la incertidumbre económica.

De acuerdo con el relevamiento regional Job Hugging: agarrate fuerte, elaborado por el portal de empleo Bumeran, el 80% de las personas empleadas en el país teme quedarse sin trabajo.

La cifra ubica a la Argentina en niveles elevados de preocupación, superada en la región únicamente por Panamá (87%), Ecuador (85%) y Chile (81%).

La búsqueda de resguardo frente al contexto modifica las prioridades de los equipos: el 54% de los consultados afirmó que lo que más valora de su empleo actual es la estabilidad contractual que le proporciona, relegando a un segundo plano variables como el clima de trabajo (25%), las oportunidades de crecimiento profesional (11%) y la posibilidad de desplegar creatividad (10%).

Por qué los trabajadores miran ofertas laborales pero no se postulan

La contradicción entre el deseo de progresar y el temor al salto profesional paraliza las postulaciones activas.

El relevamiento de Bumeran arrojó que el 79% de los talentos piensa en cambiar de trabajo, pero el 57% reconoce que revisa avisos con regularidad y nunca se postula.

Entre quienes admiten sentir miedo ante una eventual transición de empresa (el 35% del total encuestado), los motivos principales se concentran en el riesgo de inestabilidad corporativa:

Riesgo de despidos prematuros: El 27% teme que la nueva compañía implemente recortes o despidos al poco tiempo de su ingreso

Escasez de vacantes sólidas: El 20% señala la falta de propuestas laborales atractivas o estables en su sector de especialización

Incertidumbre internacional: El 19% atribuye su cautela a la inestabilidad macroeconómica global

Pérdida de antigüedad: Un 19% acumulado teme perder los años y beneficios acumulados por trayectoria en su empresa actual

La reticencia a asumir riesgos queda expuesta ante propuestas concretas: frente a la hipótesis de recibir una oferta con un incremento salarial notable pero bajo un contrato a prueba por tres meses, el 39% de los trabajadores respondió que lo dudaría mucho y solo aceptaría si la suba fuera drásticamente superior, mientras que un 20% rechazaría la propuesta de plano para conservar la seguridad de su empleo vigente.

Qué impacto tiene el fenómeno en el clima interno de las organizaciones

La parálisis no solo afecta al empleado, sino que condiciona la productividad de las compañías.

El 80% de los especialistas en Recursos Humanos consultados afirmó identificar talentos dentro de sus estructuras que se encuentran aferrados a sus posiciones estrictamente por miedo, y un 61% consideró que esta conducta genera un impacto netamente negativo en la cultura interna.

Para no llamar la atención ni quedar expuestos a desvinculaciones, los colaboradores adoptan estrategias defensivas. Según los líderes de gestión de personas, los comportamientos más observados son:

Mantener un perfil bajo (33%)

Evitar cualquier tipo de conflicto (23%)

Limitarse de forma estricta al cumplimiento de las tareas asignadas sin dar un paso más allá (23%)

"El Job Hugging es una realidad cada vez más visible en las organizaciones. Las personas ya no perciben el cambio de trabajo como una oportunidad de crecimiento sino como una situación amenazante. El desafío para las empresas es identificar cuándo la permanencia en un puesto responde a un verdadero compromiso y cuándo es simplemente miedo", advirtió Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint, en declaraciones a las que accedió iProUP.

Cuáles son los sectores y las edades más propensos al Job Hugging

El informe de Bumeran precisó que el 75% de los argentinos siente que su carrera laboral está estancada -la marca más alta de toda la región frente a Chile (71%) y Perú (62%)-, mientras que el 60% admite no sentirse motivado en su rutina diaria.

Al segmentar la propensión al fenómeno, los especialistas destacaron los grupos más condicionados:

Por rango etario: El 55% de los directores de RR.HH. identifica a los profesionales de entre 31 y 50 años como los más propensos a aferrarse a sus empleos , seguidos por los mayores de 50 años (29%) y, en menor medida, los jóvenes de 18 a 30 años (16%).

El 55% de los directores de RR.HH. identifica a los profesionales de entre , seguidos por los mayores de 50 años (29%) y, en menor medida, los jóvenes de 18 a 30 años (16%). Por área funcional: Los departamentos más afectados por la retracción son Administración y Finanzas (17%) , Producción, Abastecimiento y Logística (15%) y las áreas Comerciales (13%).

Los departamentos más afectados por la retracción son , Producción, Abastecimiento y Logística (15%) y las áreas Comerciales (13%). Perspectiva de género: El 85% de las mujeres trabajadoras manifestó temor a perder el empleo frente al 78% registrado en los varones, brecha que se replica a la hora de buscar un nuevo puesto (42% de mujeres con temor frente a 28% de hombres).

Hacia adelante, el escenario no proyecta un alivio inmediato: el 81% de los directivos del área estima que el Job Hugging aumentará en los próximos años, consolidando una etapa de quietud defensiva donde la conservación del ingreso prima sobre el desarrollo profesional.