IA, herramientas digitales y búsqueda de empleo son algunas de las áreas de los cursos gratuitos que pueden realizarse online durante septiembre

Durante septiembre, universidades, organismos públicos y plataformas de capacitación ofrecen cursos gratuitos y online para quienes buscan sumar nuevas habilidades y mejorar sus oportunidades laborales.

Las propuestas pueden realizarse desde Argentina, con opciones para principiantes y avanzados, en formaciones en:

Inteligencia artificial

Herramientas digitales

Programación

Búsqueda de empleo

Cursos gratuitos online para capacitarse en septiembre

El mercado laboral demanda nuevos perfiles y conocimientos en habilidades que permitan adaptarse a los cambios. En este escenario, sumar capacitaciones puede ser una alternativa para mejorar el currículum sin necesidad de realizar una carrera de varios años.

Diseño de CV y búsqueda de empleo

Argentina.gob.ar ofrece una capacitación gratuita y online para quienes buscan mejorar sus herramientas a la hora de insertarse o reinsertarse en el mercado laboral.

El curso comienza el 1 de septiembre y aborda aspectos vinculados con la elaboración del currículum y la búsqueda de oportunidades laborales. La propuesta tiene una duración estimada de 16 horas y puede realizarse de manera asincrónica.

Las inscripciones están abiertas hasta el 7 de septiembre y al finalizar, los participantes pueden descargar un certificado. Para anotarse es necesario contar con una cuenta de Mi Argentina.

El mercado laboral demanda nuevos perfiles y conocimientos en habilidades que permitan adaptarse a los cambios.

Alfabetización Digital

Otra de las alternativas disponibles a través de Argentina.gob.ar está orientada a quienes necesitan incorporar conocimientos básicos para desenvolverse en entornos digitales.

El curso apunta especialmente a personas sin experiencia previa con computadoras o que buscan reforzar estas habilidades.

La capacitación es gratuita, online y asincrónica, comienza el 1 de septiembre y requiere unas 10 horas de cursada. La inscripción permanece abierta hasta el 7 de septiembre y quienes completen la formación pueden obtener un certificado.

Además, Argentina.gob.ar tiene otras capacitaciones gratuitas que empiezan el 1 de septiembre, como:

Principios básicos del diseño gráfico

Manejo eficaz del tiempo

Planificación y gestión del emprendimiento

Atención al cliente en el sector turístico.

Curso de Inteligencia Artificial

Programo Mi Futuro también cuenta con una propuesta gratuita enfocada en IA. El curso está pensado para quienes quieren incorporar conocimientos sobre las nuevas tecnologías y familiarizarse con herramientas que pueden aplicarse en distintos ámbitos profesionales.

La formación tiene una duración de dos meses y comienza el 22 de septiembre. La plataforma ofrece sus capacitaciones de manera gratuita, por lo que no es necesario pagar una matrícula para acceder al contenido.

Reels con IA y herramientas gratuitas

Otra alternativa de Programo Mi Futuro combina creación de contenido e inteligencia artificial. La capacitación está enfocada en la producción de reels con herramientas gratuitas, un conocimiento útil para perfiles vinculados con:

comunicación

marketing

redes sociales

El curso comienza el 22 de septiembre y tiene una duración de dos meses. Al igual que el resto de las propuestas de la plataforma, el acceso es gratuito.

Inteligencia artificial con IBM SkillsBuild

Talento Tech, el programa de formación del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ofrece un curso gratuito para adultos que quieran incorporar conocimientos sobre inteligencia artificial.

La propuesta es virtual y apunta a quienes buscan familiarizarse con algunas de las principales aplicaciones de esta tecnología.

El curso "Fundamentos de Inteligencia Artificial con IBM SkillsBuild" tiene una duración de cuatro semanas y aborda conceptos como:

Aprendizaje automático

Visión artificial

Procesamiento de lenguaje natural

Chatbots

Al finalizar, los participantes reciben una credencial digital de IBM que acredita las competencias adquiridas. La inscripción permanece abierta hasta el 26 de septiembre.