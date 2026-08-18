El freno en aumentos nominales frente a la inflación provocó el segundo mes consecutivo de retroceso en el poder de compra de los trabajadores registrados

El poder adquisitivo de los trabajadores asalariados del sector privado formal profundizó su sendero de retroceso y quebró una marca clave en la comparación de mediano plazo.

De acuerdo con el informe oficial publicado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el salario real promedio en relación de dependencia cayó un 0,9% desestacionalizado en junio.

Con este resultado, las remuneraciones en blanco encadenaron dos meses consecutivos de contracción (tras la baja del 2,9% registrada en mayo) y rompieron una racha técnica: por primera vez en 20 meses consecutivos, el salario medio real se ubicó por debajo de la referencia previa al cambio de gobierno, con una merma del 0,6% en comparación con noviembre de 2023.

Según consignó la cartera laboral sobre la base de las declaraciones juradas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la pérdida de capacidad de compra obedeció a que el ritmo de los incrementos nominales se desaceleró con mayor rapidez que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pasando de un avance del 2,1% mensual a comienzos de año a un promedio del 1% mensual.

Cuáles son los gremios que lograron ganarle a la inflación y cuáles sufrieron caídas de dos dígitos

La evolución de las remuneraciones pactadas bajo Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) exhibió una marcada heterogeneidad interna, registrando una caída promedio del 0,7% real en los últimos dos meses analizados.

El reporte oficial dividió el desempeño interanual de los convenios en tres segmentos diferenciados: sectores con suba del salario real, sectores estables con variaciones acotadas o neutrales, y sectores con derrumbe de dos dígitos que concentraron las mayores pérdidas en la industria manufacturera y el comercio.

Sectores con suba del salario real: Encargados de edificio lideraron las mejoras con un alza del +5,9% , seguidos por Camioneros (+3,1%), Construcción (+2,5%), Farmacia (+2,5%), Entidades deportivas (+1,7%), Aceiteros (+1,6%) y Seguros (+1,6%)

Sectores estables: Actividades que mantuvieron variaciones acotadas o neutrales frente a la evolución del costo de vida

Sectores con derrumbe de dos dígitos: La industria manufacturera y el comercio concentraron las mayores pérdidas interanuales: Textiles (-12,6%), Metalúrgicos (-12,4%), Comercio (-11,0%) y Calzado (-10,5%)

Cómo impactó la recesión en la cantidad de puestos de trabajo registrados

En paralelo al deterioro de los ingresos, el empleo asalariado formal registró una contracción mensual del 0,1% en mayo respecto de abril de 2026.

Desde noviembre de 2023, la dotación de puestos asalariados formales acumuló una destrucción neta de 337.365 empleos, repartida entre el sector privado (-241.176 puestos), la administración pública (-79.865) y el personal de casas particulares (-16.324).

En contraposición, el trabajo independiente bajo el régimen de monotributo común creció con 160.573 nuevos aportantes incorporados en ese mismo período, reflejando un traspaso progresivo de la fuerza laboral asalariada hacia modalidades de contratación por cuenta propia.