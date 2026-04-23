Este jueves, la Justicia resolvió que entre en plena vigencia la reforma laboral aprobada en febrero por el Congreso, luego del freno impuesto por la medida cautelar impulsada por la Confederación General de Trabajadores (CGT).

Así, se refuerza la posibilidad del pago de una parte del salario en criptomonedas. Puntualmente, el artículo 105 es el que define que las prestaciones complementarias pueden pagarse en especie, pero solo como complementos y no reemplazando el propio sueldo, siempre que no supere el 20% del total.

Reforma laboral 2026: cómo cobrar en Bitcoin y dólar cripto

Actualmente, el 12% de los argentinos utiliza activos digitales de manera activa, empleándolos como refugio de valor para proteger su poder adquisitivo y como un medio de intercambio cotidiano.

De hecho, el país se mantiene entre los de mayor adopción de criptoactivos a nivel mundial, con un volumen de transacciones que la ubica en el segundo lugar de América Latina: u$s93.900 millones en el período analizado.

Datos recientes de la consultora Chainalysis confirman esta tendencia, ubicando a la Argentina de forma consistente en los puestos más altos del ranking global de adopción, impulsada fundamentalmente por el uso de stablecoins como USDT, que funcionan como una representación digital del dólar de fácil acceso para el usuario promedio.

Jerónimo Ferrer, Gerente de Desarrollo de Negocios para Argentina, Uruguay y Paraguay en Bitfinex, sostiene que elevar las criptomonedas meramente a la categoría de "especie" supone "ignorar que el Bitcoin y las stablecoins ya cumplen funciones esenciales de moneda y reserva de valor para millones de personas".

Según el directivo, este modelo regulatorio es un avance, pero el paradigma moderno debería "reconocer su potencial para aumentar la autonomía financiera y la inclusión".

El ecosistema fintech local fue un gran dinamizador de esta transición. Plataformas como Lemon o Ripio permiten que el usuario de a pie pueda pagar, ahorrar e invertir en activos digitales de manera intuitiva. Esta infraestructura ya existente facilita que la implementación de la reforma laboral sea técnicamente viable para instituciones.

Bruno Perrona, CEO de Fiwind, comenta a este medio que, si bien aún existe cautela en el sector, están "expectantes de que se asiente y se ponga en ejecución".

El CEO destaca la practicidad de la propuesta, ya que los usuarios podrán utilizar el dinero depositado en billeteras y exchanges, tanto como inversión como en consumo cotidiano: "Teniendo QR y tarjeta dentro de la mayoría de las aplicaciones, pueden usar su propio sueldo para pagos del día a día".

No obstante, reconoce que el tema es delicado, especialmente tras los conflictos recientes entre bancos y billeteras digitales por la posibilidad de cobrar sueldos a través de estas plataformas.

Otro interrogante que plantea la medida es cómo se implementará en materia regulatoria. Mariquena Otermin, CMO de Bitwage, aclara que hoy "no existe un estándar único de compliance específico para validar wallets como propiedad de un empleado, pero sí se aplican buenas prácticas del ecosistema cripto y regulatorio".

Argumenta que las empresas suelen requerir validaciones como KYC del empleado, firma de mensajes desde la wallet o uso de proveedores que vinculan identidad con dirección on-chain. "El foco está en trazabilidad y en reducir riesgos de desvío o intermediación no autorizada", complementa.

Por su parte, Lorena Fabris, abogada especializada en tecnología blockchain, remarca que "es de buenas prácticas y a los fines de acreditar el pago, que sea realizado en un exchange centralizado registrado en Argentina, lo que permitiría que, ante cualquier situación, un juez argentino pueda oficiar al exchange y tener una respuesta sobre el titular de la wallet y sus movimientos".

Ezequiel Vinson, Chief Legal Officer de Fiwind, cree que lo más conveniente sería implementar como protocolo que solo "exchanges centralizados que estén inscriptos en Argentina como PSAV" puedan brindar esta alternativa. Además, otro requisito fundamental que considera es el de "solicitar al empleado una constancia de titularidad de esa cuenta, similar a la de un CBU".

Salarios cripto: ¿Qué sectores se "amigan" más con la idea?

En cuanto a los sectores que más tenderán a ofrecer salarios cripto una vez que se implemente la reforma, Otermin opina que â aquellos más "cercanos a lo digital y con talento global son más adeptos a su adopción" y menciona algunos como:

Tecnología

Software

Servicios profesionales

Freelancers

Economía del conocimiento

"También empieza a verse interés en fintech y en empresas exportadoras que ya operan con ingresos en moneda extranjera y buscan mayor eficiencia en pagos", agrega.

Por otro lado, ante la consulta sobre qué tipo de criptoactivos son más plausibles de ser ofrecidos por los empleadores, la ejecutiva de Bitwage menciona aquellas con menor volatilidad y mayor liquidez, principalmente stablecoins como USDT o USDC", que permiten mantener referencia en dólares, y en menor medida Bitcoin como reserva de valor".

Fabris coincide en que las criptomonedas estables con referencia en el dólar son las más utilizadas y suma a las stablecoins en pesos como una opción "interesante" que podría emplearse.

En cambio, las cripto que no son estables "pueden ser usadas como mecanismo de incentivo, pero generan una mayor contingencia para la empresa si el valor de esa cripto fluctúa y su precio baja, ya que el empleado podría tener derecho a iniciar un reclamo laboral por la diferencia", argumenta Fabris.

"Esas situaciones siempre son contempladas por las empresas al momento de decidir la forma de pago. Dar beneficios al trabajador, pero sin aumentar la contingencia futura", suma.

Otro tipo de activos que nombra son los tokens de gobernanza, a los que "no lo consideraría como pago en especie, sino como beneficio adicional", lo mismo "con las stock options que se pueden entregar al trabajador y son un derecho en expectativa hasta el momento en que se ejecuten".

Para Vinson, el método más seguro implicaría ofrecerlo "en stablecoins" y, en cambio, "prohibir el pago en cualquier cripto que no tenga whitepaper o una fecha de creación menor a 90 días (como las memecoins)".

Reforma laboral: lo que falta según la industria cripto

Para los especialistas consultados, el desafío actual para el sector radica en reforzar la transición mediante una visión más amplia que no trate a las criptomonedas como excepciones, sino como miembros plenos del sistema financiero.

El mecanismo más común sería el "uso de wallets individuales del empleado, con intermediación de plataformas o exchanges que facilitan la conversión y el envío", describe Otermin.

"En algunos casos se integran soluciones de payroll cripto que automatizan el proceso. No se espera un uso extendido de tokens propios o esquemas complejos, sino infraestructura simple, trazable y compatible con regulación", analiza.

Desde Bitfinex destacan que el futuro de la competitividad argentina depende de una regulación integral que permita tanto a usuarios como a instituciones participar plenamente en las finanzas descentralizadas (DeFi).

"Una integración eficiente entre los recursos del sistema tradicional y las nuevas tecnologías promete ofrecer una mayor liquidez y un acceso directo al mercado global, posicionando al país como un actor relevante en el panorama regulatorio global", describen.

Para Perrona, algunos actores de la comunidad incluso creen que el pago podría alcanzar hasta el 100% del sueldo bajo la figura de movilidad extranjera eventualmente.

Por el momento, subraya que este porcentaje representa una "herramienta adicional para los trabajadores", en un contexto donde las billeteras digitales ofrecen rendimientos superiores a los del sistema financiero tradicional.

"Hoy hay billeteras que pagan entre 5 y 7% en dólares. En Fiwind, por ejemplo, se ofrece un 5% anual en USDT. Si lo comparamos con una tasa fija en dólares, que ronda entre el 1% y el 1,5%, es una opción muy atractiva", señala.

Finalmente, adelanta que Fiwind prepara una estrategia agresiva para cuando la reforma laboral entre en vigencia: "Somos cautelosos, pero ni bien salga a la luz, vamos a salir con fuerza, porque lo vemos como una herramienta muy conveniente para todos".