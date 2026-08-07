El CEO de OpenAi adelantó que el futuro post-superinteligencia nos hará "mucho más ocupados de lo que pensábamos" en un principio

En Argentina, el 85% de empresas ya usa IA y reporta un 87% de mejora en productividad, pese al riesgo de sobrecarga.

Estudios de Harvard y McKinsey muestran que la IA mejora la productividad, pero también aumenta las tareas y el agotamiento laboral.

Sam Altman, CEO de OpenAI, predice que la inteligencia artificial (IA) intensificará el trabajo, no lo reducirá, generando más tareas.

Sam Altman, CEO de OpenAI y creador de ChatGPT, sostuvo que la inteligencia artificial (IA) no reducirá la jornada laboral, sino que la intensificará.

Según su visión, lejos de una semana de cuatro horas, el futuro post-superinteligencia nos hará "mucho más ocupados de lo que pensábamos", con más tareas, responsabilidades y riesgos de agotamiento.

Sam Altman advierte que la IA traerá jornadas de trabajo más intensas

Altman descartó que la incorporación de IA conduzca a una reducción significativa de las horas de trabajo. Recordó que cada revolución tecnológica prometió más tiempo libre, pero en la práctica los avances terminaron generando nuevas tareas y expectativas.

"Nunca vemos la promesa de la semana laboral de cuatro horas a gran escala en la sociedad, y no espero que la IA cambie eso", resaltó.

El ejecutivo explicó que, aunque la IA aumenta la productividad y facilita la ejecución de tareas, ese tiempo liberado suele ocuparse con más funciones y responsabilidades.

En un mundo post-superinteligencia, anticipa que los trabajadores estarán más ocupados, con jornadas más largas y exigentes.

Sam Altman anticipa un futuro con más trabajo y menos tiempo libre por el avance de la IA

¿La adopción de la IA mejora la productividad? El caso de Latinoamérica y de Argentina

Un estudio de la Harvard Business Review analizó cómo cambió la dinámica laboral en una empresa tecnológica estadounidense tras incorporar IA generativa.

Los empleados comenzaron a asumir más funciones, incluso aquellas que antes requerían contratar personal adicional.

Además, la facilidad para iniciar tareas hizo que se integraran pequeñas dosis de trabajo en momentos de descanso, como almuerzos o pausas, difuminando los límites entre ocio y trabajo.

El resultado fue una jornada laboral más extensa, con menos pausas naturales y mayor multitasking. Los trabajadores experimentaron fatiga cognitiva, agotamiento y una toma de decisiones más deficiente, lo que a largo plazo puede afectar la calidad del trabajo y aumentar la rotación de personal.

Otra investigación de McKinsey detalló que 78% de las organizaciones ya utiliza IA en al menos una función de negocio.

En América Latina, Boston Consulting Group advirtió que el desafío no es incorporar estas herramientas, sino integrarlas de manera consistente y capturar valor.

Puntualmente en la Argentina, un estudio de Microsoft reveló que el 85% de las empresas medianas ya emplea IA y que el 87% reportó mejoras de productividad.

Clemencia Nicholson, CEO de Arbusta, sostuvo que una regulación debe combinar flexibilidad y claridad normativa, evitando asfixiar la innovación pero ofreciendo seguridad jurídica.

La visión de Altman plantea que las empresas deberán gestionar la implementación de IA de manera que los beneficios de productividad no se traduzcan en sobrecarga laboral.