Un informe de la compañía subraya que la clave estará en cómo empresas y gobiernos gestionen la transición hacia un modelo de colaboración humano–agente

Microsoft, el gigante global de software, presentó un análisis sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el empleo y la próxima generación de trabajadores.

En este, la empresa destaca que la IA no implica un colapso laboral, sino una transformación acelerada de roles, habilidades y oportunidades.

El informe subraya que la clave estará en cómo las empresas y los gobiernos gestionen la transición hacia un modelo de colaboración humano–agente.

El artículo, firmado por Brad Smith, vicepresidente del consejo y presidente de Microsoft, plantea que cada ola tecnológica reconfiguró el empleo:

la máquina de vapor industrializó el músculo

industrializó el músculo la electricidad extendió la producción en masa

extendió la producción en masa y los mainframes automatizaron tareas rutinarias de oficina

La IA, en cambio, acelera este proceso al combinar productividad, aprendizaje y crecimiento en plazos distintos. Por primera vez, la colaboración entre humanos y agentes digitales redefine la noción de trabajo.

Los primeros datos muestran que no existe un colapso del empleo impulsado por la IA. Estudios de The Brookings Institution y Yale confirman que el empleo total se mantuvo estable desde la irrupción de la IA generativa en 2022.

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Sin embargo, el sector IT funciona como indicador adelantado: allí la contratación de recién graduados cayó, mientras que aumentó la demanda de profesionales experimentados capaces de desplegar y guiar herramientas de IA.

Microsoft identifica el surgimiento de las llamadas "Empresas Frontera", organizaciones que rediseñan procesos para integrar agentes de IA en la operación diaria.

En ellas, la productividad depende menos de la cantidad de personal y más de la eficacia. Este modelo reduce costos de especialización y acelera la creación de nuevos puestos vinculados a supervisión, dirección y orquestación de agentes.

La compañía también destaca que más del 70% de las firmas tecnológicas ya utilizan herramientas de IA de pago, frente al 40% en otros sectores.

Esto anticipa un cambio estructural en la demanda de talento: menos roles de entrada vinculados a codificación básica o atención al cliente, y más posiciones estratégicas en gestión de datos, diseño de flujos de trabajo y control de calidad de resultados generados por IA.

El informe remarca que la transición no será automática. La educación y la capacitación continua serán fundamentales para que la próxima generación de trabajadores pueda adaptarse.

Microsoft insiste en que el desafío es meramente cultural: "las organizaciones deben redefinir estándares de calidad, liderazgo y prácticas de talento para que la IA genere valor sostenible", menciona Smith.

Por último, el artículo detalla que el futuro dependerá de cómo gobiernos, empresas y universidades acompañen la transición hacia un modelo en el que los agentes digitales complementen y potencien las capacidades humanas.