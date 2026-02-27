El estudio destaca que la IA afectará de manera más amplia y profunda que desarrollos anteriores, dada la automatización de tareas repetitivas

La calificadora Moody’s publicó un informe en el que proyecta que la inteligencia artificial generativa impulsará la productividad global en torno al 1,5% anual durante la próxima década.

Según la firma, este avance se traducirá en un incremento acumulado cercano al 15% en 106 economías hacia 2036, lo que marcaría uno de los impactos más significativos de una tecnología en el mercado laboral desde la revolución digital.

El estudio destaca que la IA afectará de manera más amplia y profunda que desarrollos anteriores, ya que no solo automatiza tareas repetitivas, sino que también se aplica a funciones cognitivas no estructuradas, como:

Análisis de datos

Redacción de textos

Generación de código

Esto permitirá que trabajadores y empresas complementen sus capacidades con herramientas más eficientes, aunque también implicará desafíos en términos de desplazamiento laboral.

Moody’s advierte que los beneficios no se distribuirán de manera uniforme. En las economías avanzadas, el impacto será más inmediato gracias a la infraestructura digital y la adopción empresarial, mientras que en los mercados emergentes dependerá de la velocidad con que se digitalicen procesos y se integren nuevas tecnologías.

En este sentido, la agencia subraya que la IA actuará principalmente a través de tres canales: la automatización de tareas, la ampliación de funciones existentes y el reempleo de trabajadores en nuevas actividades.

La calificadora también señala que el aumento de productividad no necesariamente se traducirá en un crecimiento directo del Producto Bruto Interno (PBI), ya que este indicador depende de factores más amplios como los precios de mercado y la interconexión de la producción global.

Sin embargo, el potencial de eficiencia es claro y podría redefinir la competitividad de sectores enteros, desde servicios financieros hasta manufactura.

En este sentido, el efecto más visible será la eficiencia operativa y la reconfiguración del mercado laboral, donde algunos trabajadores podrán ser desplazados mientras otros encontrarán nuevas oportunidades en funciones emergentes