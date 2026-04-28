El cofundador de Cocos Capital fue increpado en el Movistar Arena por su vínculo público con el escándalo de la criptomoneda. Todos los detalles

El reconocido empresario Ariel Sbdar, cofundador de Cocos Capital, protagonizó un momento de extrema tensión durante la Experiencia Endeavor Sub20.

El encuentro, desarrollado en el Movistar Arena de Buenos Aires, reunió a más de 12.000 estudiantes de todo el país.

Al subir al escenario, el directivo fue recibido con un clima de hostilidad inesperado por parte de un sector del público.

Los cánticos de "la Patria no se vende" y los gritos de "vendepatria" interrumpieron su presentación casi de inmediato.

Sbdar intentó iniciar su exposición sobre inteligencia artificial y educación financiera, pero el ruido impidió cualquier avance.

El episodio alteró por completo el cronograma de una jornada pensada para fomentar la vocación emprendedora.

El vínculo con el escándalo de la criptomoneda $LIBRA

La reacción de los jóvenes se fundamentó en la vinculación del empresario con el desplome del token $LIBRA.

Esta criptomoneda fue promocionada inicialmente por el presidente Javier Milei en sus redes sociales durante febrero de 2025.

El activo sufrió una subida explosiva seguida de una caída vertical que dejó a miles de inversores con pérdidas totales.

Sbdar fue señalado por haber amplificado el lanzamiento del proyecto en la red social X con comentarios entusiastas.

Aunque aclaró posteriormente que no era una recomendación de compra, su nombre quedó pegado a la maniobra conocida como rug pull.

Se estima que este movimiento financiero afectó a unas 44.000 personas en todo el territorio nacional.

Un impacto económico de millones de dólares en pérdidas

Los cálculos en torno al caso indican que los creadores del token retiraron cerca de u$s90 millones.

Mientras tanto, el daño patrimonial para los usuarios minoristas alcanzó la cifra de 251 millones de dólares.

Los estudiantes que increparon a Sbdar en el Movistar Arena recordaron su posteo donde comparaba el valor de $LIBRA con empresas argentinas.

El CEO de Cocos Capital cuestionó desde el escenario los motivos de la protesta preguntando: "¿Por qué me dicen vendepatria?".

La respuesta del público fue redoblar los abucheos, forzando la suspensión de la charla planificada.

El empresario sostuvo que se perdió una oportunidad valiosa para quienes sí deseaban aprender sobre inversiones y finanzas.

El descargo de Ariel Sbdar tras el fallido discurso

Luego del incidente, Sbdar grabó un video explicando que su intención era utilizar la herramienta Claude para estructurar la charla.

Su objetivo central consistía en enseñar a los jóvenes cómo entender el dinero y proyectar su futuro económico personal.

Atribuyó lo sucedido al clima de polarización política y a la profundización de la grieta en la sociedad actual.

Aseguró que estos espacios son urgentes para combatir la falta de conocimiento técnico en materia de mercado de capitales.

El directivo de Cocos prometió subir el contenido de su presentación a plataformas digitales para sus seguidores interesados.

A pesar del mal momento, ratificó su convicción de seguir promoviendo la libertad económica en ámbitos educativos.

El rol de Endeavor en la formación de jóvenes emprendedores

La Experiencia Endeavor Sub20 buscaba sembrar una mentalidad innovadora en alumnos que cursan los últimos años del secundario.

Referentes como Martín Migoya, de Globant, y Alejandro Vázquez, de Tiendanube, formaron parte del panel de oradores destacados.

Bajo el lema "Lo que no existe, podemos inventarlo", la organización intentó mostrar caminos posibles en el sector tecnológico.

María Julia Bearzi, directora de la fundación, enfatizó que fomentar este perfil a los 17 años es una tarea urgente.

Sin embargo, el reclamo social por la transparencia financiera terminó opacando parte del mensaje inspirador de la jornada.

El evento dejó en evidencia la sensibilidad de las nuevas generaciones ante los riesgos de los activos virtuales.