Las startups seleccionadas accederán a mentorías, visibilidad regional y posibles alianzas comerciales con las firmas. Los detalles

La organización Endeavor Argentina y Despegar lanzaron una convocatoria abierta para startups tecnológicas que desarrollen soluciones innovadoras para la industria del turismo.

El objetivo de la organización global sin fines de lucro que impulsa proyectos de alto impacto y la firma aérea, es acercar emprendedores a una de las compañías más importantes del sector en América Latina.

El foco estará puesto en proyectos vinculados a inteligencia artificial (IA), automatización y nuevas tecnologías aplicadas al negocio turístico. Entre las áreas de interés se encuentran:

customer experience y personalización

optimización operativa

marketing predictivo

nuevos canales de venta

sostenibilidad

impacto ambiental

movilidad

turismo inteligente

También se incluyen proyectos relacionados con el futuro del trabajo dentro del sector travel, una de las áreas que más transformaciones viene atravesando por la incorporación de herramientas digitales e inteligencia artificial.

La convocatoria está dirigida a startups que ya cuenten con un producto validado, usuarios activos o facturación, además de tener base de operaciones en Argentina.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 6 de mayo, mientras que la selección de finalistas se realizará entre el 7 y el 14 de ese mes.

Nueva inciativa de la organización Endeavor y Despegar para emprendedores

Desde la empresa de viajes indicaron que el objetivo principal es acercarse a startups con alto potencial de crecimiento y explorar cómo integrar esas soluciones dentro de su ecosistema de partners para potenciar su impacto.

Kevin Thienemann, vicepresidente de Ingeniería de Despegar, detalló que la colaboración con emprendedores es una herramienta clave para transformar la industria del travel tech y acelerar la innovación en áreas estratégicas como personalización, eficiencia operativa e IA.

De esta manera, se construirán relaciones de largo plazo con startups que puedan convertirse en aliados estratégicos y aportar valor tanto a la experiencia del viajero como al desarrollo general del sector.

Las startups seleccionadas accederán a mentorías con referentes de Endeavor Argentina y líderes de la industria, además de ganar visibilidad regional como proyectos innovadores dentro del ecosistema turístico.

También podrán conectarse con aliados tecnológicos, potenciales inversores y explorar oportunidades comerciales concretas con Despegar, lo que representa una puerta de entrada importante para acelerar su crecimiento.

El proceso finalizará el 21 de mayo con un Demo Day, donde los finalistas presentarán sus proyectos frente al C-Level de la compañía y mentores de Endeavor. Allí habrá rondas uno a uno con directivos, exposición pública y cobertura de medios.