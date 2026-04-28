La tarea fundamental de este rol es la de analizar el mercado local, gestionar equipos y presupuestos, y adaptar la marca a tendencias del consumidor

El puesto de gerente de marketing en la Argentina creció mucho en el último tiempo, en línea con el crecimiento de los equipos comerciales en las empresas que buscan posicionamiento de marca y campañas (360°, digitales y tradicionales) para impulsar ventas y visibilidad.

Su tarea es la de analizar el mercado local, gestionar equipos y presupuestos, y adaptar la marca a tendencias del consumidor, siendo clave en sectores como retail y consumo masivo.

Qué salario gana un gerente de marketing en mayo de 2026

En la Argentina, según la Guía Salarial 2026 de Michael Page, un gerente de marketing B2C puede ganar entre $7,4 y $12 millones mensuales brutos, mientras que un gerente de marketing B2B percibe entre $6 y $9 millones, dependiendo del tamaño de la empresa.

El estudio muestra que el marketing orientado al consumidor (B2C) ofrece paquetes más competitivos, con rangos salariales más altos y bonos más generosos.

En empresas grandes, los gerentes B2C alcanzan hasta $12 millones mensuales, con bonos de entre 2,5 y 4,5 sueldos anuales. En contraste, los gerentes B2B en compañías grandes llegan a un máximo de $9 millones mensuales, con bonos de 2 a 3 sueldos.

La diferencia responde a la presión que enfrentan las áreas de marketing B2C, donde la performance y la conversión son medibles en tiempo real y tienen impacto directo en las ventas.

Un gerente de marketing senior en Argentina puede llegar a ganar hasta $12 millones mensuales brutos

En cambio, el marketing B2B, aunque estratégico, suele tener ciclos de venta más largos y menos volumen transaccional, lo que se refleja en compensaciones más moderadas.

Guía Salarial en la Argentina: cómo el salario mueve a los empleados

La Guía Salarial 2026 destaca que el salario fijo sigue siendo el principal driver de rotación, pero los beneficios adicionales, como la modalidad híbrida, el plan de salud y los bonos por desempeño, se consolidaron como factores determinantes para atraer y retener talento.

En marketing, la escasez de perfiles híbridos, capaces de combinar creatividad con analítica y visión de negocio, presiona al alza los salarios, especialmente en posiciones vinculadas a performance y e-commerce.

Además, el informe advirtió que casi 70% de los profesionales se siente insatisfecho con su paquete de compensación, y que 78% consideraría cambiar de trabajo si se eliminara la flexibilidad laboral.