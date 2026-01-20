Un experto en marketing digital se encarga de diseñar e implementar estrategias online para promocionar productos/servicios, atraer clientes y fidelizarlos

El marketing digital se convirtió en uno de los principales rubros que más demandan los jóvenes en la Argentina a la hora de buscar propuestas de estudio.

Por esta razón, son cada vez más las instituciones que ofrecen programas gratuitos para quienes buscan mejorar sus habilidades sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Un especialista en marketing digital se encarga de diseñar e implementar estrategias online para promocionar productos/servicios, atraer clientes y fidelizarlos. Analiza datos para optimizar el rendimiento y maximizar el retorno de la inversión (ROI) y gestiona canales como:

SEO

Redes sociales

Email marketing

Publicidad paga (SEM)

Los 4 mejores cursos gratuitos y online de marketing digital para realizar en Argentina

Entre las entidades universitarias, aparece la Universidad Austral, reconocida como una de las más prestigiosas del país, que lanzó recientemente un programa completo de cursos online gratuitos en marketing digital.

La propuesta incluye desde contenidos básicos hasta estrategias avanzadas, con clases que pueden tomarse de manera flexible y adaptadas al ritmo de cada estudiante.

El objetivo es acercar herramientas de calidad a un público amplio, permitiendo que tanto emprendedores como profesionales en reconversión laboral accedan a conocimientos actualizados sobre esta área.

Diversas plataformas y universidades permiten hacer cursos gratuitos y online de marketing digital

Otra alternativa destacada es la que ofrecen plataformas privadas como Digitorafive, que brinda cursos gratuitos con certificación oficial en marketing digital.

La propuesta está orientada a quienes buscan una salida laboral rápida, con contenidos prácticos que abarcan desde la gestión de campañas digitales hasta la creación de estrategias de comunicación para emprendedores.

La propia Google también ofrece cursos gratuitos de marketing digital con certificado oficial, disponibles en español y accesibles desde Argentina.

La propuesta más reconocida es el programa "Fundamentos de Marketing Digital", que forma parte de la plataforma Skillshop, el centro oficial de capacitación de Google.

Incluye 17 módulos y más de 40 horas de contenido, con ejercicios prácticos y ejemplos reales que permiten aplicar los conocimientos directamente en proyectos personales o profesionales.

Otra plataforma destacada que ofrece cursos gratuitos de marketing digital en Argentina es Digital Ad Expert, impulsada por Aleph.

El curso está disponible en modalidad online y gratuita, con certificación oficial, y busca facilitar la transición del mundo offline al online, desbloqueando nuevas oportunidades económicas para jóvenes y profesionales.

Su propuesta más reconocida es el Digital Ad Certificate, diseñado para que los estudiantes comprendan los fundamentos del marketing digital y puedan gestionar canales de publicidad en redes sociales y buscadores.

La ventaja de estas iniciativas es que permiten acceder a formación de calidad sin costo, en un contexto donde la digitalización de los negocios se ha acelerado y la demanda de especialistas en marketing digital crece de manera sostenida.

Empresas argentinas invierten cada vez más en estrategias digitales para promocionar sus marcas y conectar con clientes, lo que convierte a estos cursos en una oportunidad concreta de inserción laboral.

Además, la modalidad online facilita que los estudiantes puedan organizar sus tiempos de estudio sin necesidad de trasladarse, lo que amplía el alcance de la capacitación a todo el país.