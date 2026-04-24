Según un informe de Michael Page, más del 50% de los trabajadores asegura no ver oportunidades de desarrollo en su puesto laboral actual

Michael Page, una de las principales consultoras de recursos humanos a nivel global, con operaciones en 37 países, reveló que el mercado laboral corporativo inició el 2026 bajo un escenario complejo, marcado por una brecha estructural entre las expectativas de las empresas y las demandas de los profesionales.

Así lo detalla su Guía Salarial 2026 Argentina, un informe que revela un mercado en evolución, pero marcado por la cautela, la contratación selectiva y una brecha cada vez más evidente entre las expectativas de los profesionales y las posibilidades de las empresas.

El estudio, realizado en febrero de este año, encuestó a más de 1.900 compañías y candidatos, ofreciendo una radiografía precisa de las tensiones que atraviesan el empleo corporativo.

Sueldos en crisis: 7 de cada 10 profesionales están insatisfechos con su salario

Según el relevamiento, el 60,6% de las organizaciones proyecta crecimiento en 2026, aunque solo el 30% planea aumentar su nómina, frente al 41% que lo había anticipado en 2025.

La tendencia muestra que las empresas priorizan eficiencia y sostenibilidad por sobre la expansión acelerada. En este marco, el 84,8% de las compañías que contratarán lo hará para roles clave de manera permanente, mientras que un 22% optará por contratos temporales, principalmente asociados a proyectos específicos.

Álvaro Parker, Managing Director de PageGroup en Argentina, Chile y Perú, explicó que "el crecimiento existe, pero es estratégico. Las decisiones de contratación están más alineadas al impacto directo en el negocio".

Más del 50% de trabajadores asegura no ver oportunidades de desarrollo en su puesto laboral actual

El informe expone una desconexión significativa: 7 de cada 10 profesionales consideran que su salario es regular o insatisfactorio, y un 58% exige aumentos superiores al 20% para cambiar de empleo. Sin embargo, solo un 8% de las empresas planea otorgar incrementos de esa magnitud, mientras que el 40% ajustará por inflación.

El sueldo, además, dejó de ser el principal diferencial. Más del 50% de los trabajadores afirma no ver oportunidades de desarrollo, lo que genera alta intención de cambio y baja satisfacción.

La inflación sigue siendo la variable central. La mayoría de los profesionales recibió aumentos en 2025, pero el 91% fueron ajustes por IPC, lo que explica que más del 70% se declaren insatisfechos o solo "regularmente satisfechos" con sus honorarios actuales.

Beneficios laborales: los más reclamados por empleados en Argentina

En cuanto a las prestaciones, el 94% de los candidatos reclama propuestas personalizadas que incluyan beneficios ligados a la flexibilidad, tales como:

Salud

Vacaciones

Bonos

Esquemas híbridos de trabajo

En contraste, el 71% de las empresas mantiene paquetes estandarizados, lo que amplía la brecha entre oferta y demanda.

En este sentido, la modalidad de trabajo se consolida como un punto de fricción central, dado que el 78% de los profesionales rechaza los esquemas de presencialidad total.

Esta resistencia impulsó una migración hacia entornos que favorezcan el bienestar mental y el nomadismo digital. Datos oficiales del INDEC refuerzan esta tendencia al mostrar un ecosistema de trabajadores independientes masivo, donde el 86,9% de los trabajadores no asalariados se desempeña por cuenta propia.

Además, más de la mitad de los encuestados no percibe oportunidades de desarrollo en sus puestos actuales, lo que alimenta una alta intención de rotación, aunque el mercado hoy muestre menos oportunidades en comparación con otros años.

Empleo en Argentina 2026: los roles más buscados en el país

Los sectores más dinámicos son Finanzas, Logística, Ingeniería, Ventas, Marketing, Recursos Humanos, Salud y Tecnología.

Allí, las competencias técnicas siguen siendo fundamentales, pero el verdadero diferencial está en la capacidad de integrarlas con visión estratégica, habilidades analíticas y competencias blandas como liderazgo, autonomía y adaptabilidad.

De acuerdo con el estudio, el 35,4% de las empresas enfrenta dificultades para encontrar profesionales con estas características.

La Guía Salarial 2026 se nutre de 600 respuestas de empresas y 1.332 de profesionales, en su mayoría gerentes y ejecutivos C-level.