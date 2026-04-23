La medida, que se aplicará desde mayo, incluye además la cancelación de unas 6.000 contrataciones previstas, lo que eleva el ajuste a 14.000 puestos menos

Meta, el gigante global de redes sociales, anunció el despido de cerca de 8.000 empleados, equivalente al 10% de su plantilla global, como parte de una estrategia para redirigir recursos hacia el desarrollo de inteligencia artificial (IA).

La medida, que se aplicará desde el 20 de mayo de 2026, incluye además la cancelación de unas 6.000 contrataciones previstas, lo que eleva el ajuste a 14.000 puestos de trabajo.

Mark Zuckerberg prioriza la IA: Meta despide al 10% de su plantilla global

La decisión responde al objetivo de hacer más eficiente la estructura operativa de Meta y compensar el fuerte aumento de gasto en infraestructura tecnológica, centros de datos y talento especializado en inteligencia artificial.

Mark Zuckerberg intensificó la inversión en modelos avanzados y servicios basados en IA, en un intento por competir con rivales como OpenAI, Anthropic y Google DeepMind.

El giro estratégico implica reasignar capital incluso en una empresa que se mantiene rentable, pero que busca consolidar su liderazgo en la próxima generación de servicios digitales.

Los empleados afectados recibirán indemnizaciones que incluyen 16 semanas de salario base más dos semanas adicionales por cada año de antigüedad, según confirmaron fuentes internas.

Meta despide al 10% de su plantilla global de empleados en desmedro de la inteligencia artificial

La medida se suma a los recortes previos realizados en divisiones como Facebook y Reality Labs, donde ya se habían eliminado alrededor de 1.000 puestos en semanas recientes.

En total, Meta contaba con unos 79.000 empleados a comienzos de 2026, por lo que el ajuste representa una reducción significativa en su estructura global.

Además de los despidos, la empresa cancelará unas 6.000 vacantes abiertas, mientras que fuentes cercanas anticipan que podrían producirse nuevas rondas de despidos en la segunda mitad del año, según cómo evolucione la implementación de herramientas basadas en IA dentro de sus operaciones.

El caso de Meta se inscribe en una tendencia más amplia: Microsoft, Amazon y Oracle también han reducido miles de puestos de trabajo en los últimos meses, justificando los recortes en la eficiencia derivada de la inteligencia artificial.