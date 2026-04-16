Entre las iniciativas más destacadas, se encuentran IA generativa, prompting, desarrollo de aplicaciones, cloud computing y comercio electrónico

Google, el gigante global de internet, lanzó un catálogo de 61 cursos online en abril de 2026, con especializaciones en las últimas tendencias del mercado laboral.

La propuesta busca ampliar la formación en habilidades digitales y ofrecer certificaciones profesionales accesibles desde cualquier lugar del mundo.

Google lanzó 61 cursos con salida laboral que podés hacer online

La compañía presentó su nueva oferta a través de la plataforma Grow with Google, donde los usuarios pueden acceder a programas diseñados por expertos del sector.

Los cursos combinan teoría y práctica, están disponibles en modalidad online y permiten avanzar a ritmo propio, con la posibilidad de obtener certificados reconocidos en el mercado laboral.

Entre las temáticas más destacadas se encuentran IA generativa, prompting, desarrollo de aplicaciones, cloud computing y comercio electrónico. También se incluyen programas de soporte IT, gestión de proyectos y análisis de datos, todos ellos considerados de alta demanda en el mercado laboral actual.

Algunas de estas capacitaciones son gratuitas, mientras que otras requieren pago, lo que abre la posibilidad de acceso a distintos perfiles de estudiantes y profesionales.

Google lanzó 61 nuevos cursos para especializarse en las últimas tendencias del mercado laboral

Google explicó que la iniciativa busca cerrar la brecha de habilidades digitales en mercados emergentes y en países donde la digitalización avanza rápidamente.

En Argentina, por ejemplo, la formación continua se volvió una necesidad para competir en un mercado laboral cada vez más volcado a la innovación.

Cursos de Google: cómo acceder a estos programas

Para acceder a estos programas, los usuarios simplemente deben ingresar a las plataformas oficiales de Google, como Skillshop para herramientas de marketing y publicidad, o Google Cloud Skills Boost para contenidos de infraestructura técnica.

Muchos de estos cursos incluyen laboratorios prácticos que permiten utilizar herramientas profesionales sin costo adicional durante la capacitación.

Los cursos permiten a los usuarios mejorar su perfil profesional, cambiar de rubro o especializarse en áreas novedosas como ciberseguridad e ingeniería de datos.