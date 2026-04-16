El nuevo instrumento financiero ofrece alta calificación de riesgo y acceso limitado, con rendimientos relacionados a servicios digitales

Mercado Libre continúa profundizando su estrategia en el mercado de capitales local. Con Balanz como sociedad gerente, la firma creada por Marcos Galperín activó la licitación de su nuevo Fondo Común de Inversión Cerrado de Créditos (FCIC), denominado "MercadoLibre FCICC".

Se trata de un vehículo financiero diseñado para captar liquidez y financiar la expansión de su brazo fintech en un momento de fuerte dinamismo para el sector.

Esta colocación pone el foco en una figura que viene ganando relevancia en la normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV): el inversor calificado. Según la regulación argentina, esta categoría no es para cualquiera: se define como aquel actor que, por su sofisticación técnica o sus recursos patrimoniales, posee la capacidad de realizar una evaluación adecuada de los riesgos involucrados en activos complejos.

Claves de la licitación: montos y plazos

La estructura del fondo apunta a un perfil profesional y cuenta con una calificación de riesgo AAA(arg) otorgada por la agencia Fix Scr.

Esta es la nota máxima permitida en el mercado local, lo que garantiza que el instrumento posee la mayor calidad crediticia y una probabilidad de incumplimiento prácticamente nula.

En cuanto a los números de la operación, la licitación parte de una base equivalente en pesos a los u$s200 millones, con capacidad de ampliarse hasta un techo de u$s500 millones.

El fondo tendrá los siguientes parámetros:

Una vigencia de 15 meses

Monto mínimo para ingresar fijado en $1.000.000

Fecha de licitación prevista para el próximo lunes 20 de abril

Calificación de riesgo AAA(arg) otorgada por Fix Scr

Exclusivo para inversores calificados

Fuente: Balanz

Qué es un Fondo Cerrado de Créditos y cómo funciona

Expertos consultados por iProUP señalan que, a diferencia de los fondos comunes abiertos tradicionales -donde los ahorristas pueden rescatar su dinero de forma diaria-, el patrimonio de un FCIC es fijo y no permite retiros inmediatos.

El fondo invierte principalmente en la adquisición de activos de deuda, como préstamos, pagarés o cheques de pago diferido, que en este caso son originados dentro del ecosistema de Mercado Pago.

Al ser una estructura cerrada, las cuotapartes se emiten en una colocación inicial y el inversor debe esperar a la liquidación final del fondo tras los 15 meses de plazo para cobrar, o bien vender su participación a otro inversor en el mercado secundario.

Este formato permite a Mercado Libre transformar su cartera de créditos en un activo financiero líquido, captando fondos para seguir expandiendo su oferta de préstamos.

El lanzamiento guarda una estrecha sintonía con la tendencia que la CNV viene impulsando para profesionalizar el mercado local.

Como ya adelantó este medio, el regulador ha comenzado a habilitar inversiones exclusivas y más rentables para el segmento calificado, permitiendo que instrumentos que antes eran solo para grandes bancos ahora lleguen a manos de inversores individuales con alto patrimonio.

Esta sofisticación permite acceder a activos que suelen estar fuera del alcance del inversor minorista tradicional. Al igual que ocurre con los fondos cerrados inmobiliarios, donde el subyacente son ladrillos, en este caso el respaldo son los millones de microcréditos que Mercado Pago otorga a sus usuarios y pymes, lo que genera una diversificación única en el mercado de capitales.

Con más de 120.000 colaboradores y presencia en 18 países, Mercado Libre utiliza estos vehículos para aceitar su motor de servicios financieros. Al titularizar estos créditos, la empresa obtiene liquidez inmediata para retroalimentar su sistema de financiamiento, una pieza crítica para sostener el crecimiento del consumo digital en América Latina.

Para el mercado local, que una empresa de la talla de MELI elija este formato es una señal de madurez. Demuestra que, a pesar de la volatilidad, la arquitectura de fondos cerrados es una herramienta eficiente para canalizar el ahorro profesional hacia el financiamiento de la economía real y digital.

Aquellos que cumplan con el requisito de ser inversores calificados tienen ahora una nueva vía para apostar por el gigante regional desde la Bolsa local.