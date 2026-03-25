Para Larry Fink, la velocidad a la que estas tecnologías son adoptadas supera con creces la capacidad de adaptación de la regulación y de los profesionales

Larry Fink, el influyente CEO de BlackRock, lanzó una contundente advertencia que resuena con especial fuerza en los centros financieros: la inteligencia artificial (IA) no es solo una herramienta de productividad, sino el motor de una transformación estructural que amenaza con desencadenar una crisis laboral de dimensiones profundas.

Para el líder de la mayor gestora de activos del mundo, la velocidad a la que estas tecnologías son adoptadas supera con creces la capacidad de adaptación de los marcos regulatorios y de los propios trabajadores.

Este hecho generaría un desajuste que dejaría a cientos de sectores enteros fuera del sistema productivo tradicional en el corto plazo.

Durante sus recientes intervenciones de marzo de 2026, Fink subrayó que la IA tiene un costo social que podría ser extremadamente elevado, más allá de su potencial deflacionario masivo capaz de reducir costos operativos y mejorar la rentabilidad de las corporaciones.

El directivo sostuvo que la automatización ya no se limita a tareas repetitivas o manuales, sino que comenzó a erosionar sectores de "cuello blanco", y ya afecta a analistas financieros, mandos medios y profesionales técnicos que antes se consideraban inmunes al avance de la innovación.

Desde la perspectiva de BlackRock, las empresas que no logren integrar esta tecnología desaparecerán, pero aquellas que lo hagan deberán enfrentar el desafío ético y operativo de gestionar una fuerza de trabajo cada vez más reducida y especializada.

Larry Fink, CEO de BlackRock, se mostró preocupado por el avance de la IA

El CEO de BlackRock alerta que la IA generará una masiva crisis de empleo

La visión de Fink no es solo teórica, sino que es respaldada por movimientos estratégicos que su propia firma lidera en Wall Street. BlackRock intensificó su apuesta por la infraestructura de IA: participó en fondos multimillonarios junto a gigantes como Microsoft para la construcción de centros de datos y sistemas de energía necesarios para sostener el procesamiento de datos a gran escala.

La paradoja de invertir en la tecnología que, al mismo tiempo, pone en riesgo el empleo tradicional es vista por Fink como una necesidad de supervivencia económica.

Para el ejecutivo, ignorar este avance sería condenar a las economías al estancamiento, aunque reconoció que la transición requerirá un esfuerzo coordinado para evitar que el crecimiento de los mercados se traduzca en una brecha de desigualdad insalvable.

Otro de los puntos más críticos de la advertencia de Fink reside en la posible obsolescencia del capital humano actual.

El CEO de BlackRock insistió en que el sistema educativo global no está preparando a las nuevas generaciones para un entorno donde la capacidad de procesamiento y la creación de contenidos complejos pueden ser replicadas por algoritmos en segundos.

La crisis laboral que anticipa no se trata necesariamente de una desaparición absoluta de los puestos de trabajo, sino de una desconexión entre las habilidades de la población y los nuevos roles que demanda la economía del conocimiento.

En este sentido, advirtió que la reconversión laboral será un proceso doloroso y costoso que produciría fuertes tensiones políticas si no se aborda con una visión de largo plazo.