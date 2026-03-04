La industria automotriz es la más afectada a nivel global. Le siguen los rubros de la tecnología de la información, servicios y hospitalidad

Las empresas argentinas enfrentan un problema persistente para cubrir vacantes por falta de candidatos con las habilidades adecuadas, una dificultad que alcanza al 64% de las compañías y ubica al país entre los cinco con mayor escasez de talento en la región.

Un informe de la firma de recursos humanos ManpowerGroup muestra una leve mejora frente al año pasado, aunque confirma que la brecha entre lo que buscan las empresas y lo que ofrece el mercado laboral aún es un desafío estructural.

La industria automotriz es la más afectada, con el 83% de las empresas con problemas para encontrar personal, seguida por los rubros de información, tecnología y servicios, y hospitalidad, todos con niveles de escasez superiores al 70%.

Las compañías manifiestan que una de las principales dificultades está en encontrar perfiles con competencias técnicas específicas, como atención al cliente y tareas de front office, desarrollo y aplicación de modelos de inteligencia artificial y alfabetización en herramientas de automatización.

Al mismo tiempo, crece la demanda de habilidades blandas, especialmente la adaptabilidad, la predisposición al aprendizaje, la comunicación, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico.

El relevamiento también muestra que el 20% de los empleadores no aplica ninguna estrategia para enfrentar la falta de talento, pese al impacto que el problema genera en su actividad.

Se agudiza la escasez de talento en el mundo y la Argentina no es la excepción, con el 64% de empresas enfrentando este problema

Aumentan las dificultades para contratar talento en el mundo

Entre las empresas que sí avanzan con medidas, las más frecuentes son la capacitación de sus propios equipos mediante upskilling y reskilling, la incorporación de esquemas de mayor flexibilidad horaria y de ubicación, y los ajustes salariales.

Otras iniciativas incluyen la búsqueda de perfiles en nuevos grupos de talentos y el refuerzo de planteles temporarios para cubrir necesidades puntuales de personal.

A nivel global, la escasez promedio de talento alcanza el 72%, con Eslovaquia a la cabeza del ranking, seguida por:

Grecia

Japón

Finlandia

Polonia

China

"Si bien los resultados muestran una leve mejora respecto del año anterior, la brecha entre oferta y demanda de habilidades continúa siendo un desafío estructural para el mercado laboral argentino", advirtió Luis Guastini, director de ManpowerGroup Argentina

El ejecutivo remarcó que, en sectores como la industria automotriz, la tecnología y los servicios de información, "las organizaciones necesitan talento con competencias técnicas específicas, pero también con capacidades humanas como la adaptabilidad, la colaboración y el pensamiento crítico".

Por último, el informe destaca que el avance de la IA ya cambió las demandas del mercado laboral, en un escenario donde la convivencia entre personas y sistemas automatizados exige una actualización permanente de conocimientos técnicos y competencias interpersonales.