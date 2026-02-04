El esfuerzo medido en viajes creció durante el último trimestre, impulsado por subas en consumos básicos y la pérdida sostenida del poder de compra

El trabajo en plataformas de delivery como Rappi y PedidosYa se convirtió en un reflejo de la economía diaria: de acuerdo con el índice APP de la Fundación Encuentro, en diciembre de 2025 un repartidor necesitó 454 viajes para cubrir el consumo de un hogar de cuatro integrantes.

Durante el último trimestre, la exigencia fue en aumento: 421 pedidos en octubre, 436 en noviembre y 454 en diciembre, algo que implicó un incremento de 33 viajes, equivalente a 7,8%.

Este comportamiento muestra cómo las variaciones en el valor del pedido promedio repercuten de manera directa en los ingresos de quienes dependen de esta actividad.

Si bien algunos gastos puntuales, como el monotributo o el combustible, no mostraron cambios en el trimestre, la mayoría de las canastas y consumos básicos exigieron cada vez más pedidos para poder ser cubiertos.

Además, esta comparación varía entre plataformas. En Rappi, los repartidores necesitaron de 480 pedidos en julio y 572 en diciembre.

"Esta dinámica se explica por la estabilidad relativa del valor del pedido promedio en la plataforma frente a la evolución de los precios de referencia. En términos del coeficiente APP, ello se traduce en un aumento del esfuerzo medido en cantidad de viajes, incluso en un contexto en el que el indicador agregado muestra una mejora", precisó el informe.

Cuántos pedidos necesita un repartidor para cubrir los gastos básicos

El índice APP permite dimensionar cuántos viajes debe completar un repartidor para cubrir distintos gastos básicos.

En diciembre de 2025, el valor del pedido promedio se ubicó en $3.032,9 y sobre esa base el informe calculó los siguientes umbrales: