Un Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (APP) muestra que para cubrir la canasta básica, un repartidor de delivery de las app de delivery Rappi o PedidosYa deben hacer por lo menos 15 viajes diarios de lunes a lunes.

"Esto es que para no ser pobre, el repartidor de delivery debe hacer 15 viajes diarios todos los días del mes, 20 viajes diarios si toma un franco y 23 viajes diarios si decide tomar dos francos", considera Sol Prieto, socióloga que participa de la Fundación Encuentra y autora del trabajo, en diálogo con iProUP.

"El indicador traduce costo de vida en una unidad cotidiana: cuántos pedidos necesita hacer un repartidor para llegar a fin de mes", según explica Prieto, y precisa que "alcanzar la canasta básica para un hogar de cuatro integrantes requirió realizar casi 500 pedidos, un dato que sintetiza la relación entre el trabajo en plataformas y los pisos necesarios de ingreso en Argentina".

El análisis toma los valores de Rappi y PedidosYa por ser las dos plataformas de delivery con mayor alcance a nivel nacional y mayor penetración.

Cuál es el pedido promedio que cobra el repartidor

El informe de la Fundación Encuentro expresa que "el denominador del índice se define como el valor promedio que el repartidor recibe por un pedido, sin incluir propinas. Esta elección responde a la lógica de remuneración de los trabajadores de delivery, quienes perciben ingresos por viaje realizado".

Pietro añade que este trabajo "se basa en que las plataformas pagan al repartidor en promedio por pedido $2.553,60 (sin propina), según ingresos informados reales por PedidosYa y Rappi". El experto remarca que "el pedido promedio de Rappi es de $2.393,40 y el de PedidosYa, de $2713,80".

"Estos valores son un promedio sin ponderar de lo que le pagan al repartidor, que varía según la distancia, si es moto o bicicleta, la distancia, por días y horarios, y si lleva varios pedidos a la vez. Tampoco se cuentan las propinas", precisa.

Los 9 puntos claves de la actividad de delivery

Prieto enumera los siguientes puntos claves del alcance del ingreso de un repartidor de Rappi o PedidosYa:

Un hogar tipo, de cuatro integrantes, necesita 461 pedidos mensuales para cubrir la canasta básica total ($1.213.800), si no se cuentan las propinas Para alcanzar el ingreso promedio individual en Argentina hacen falta 344 pedidos Un hogar individual sin alquiler necesita 149 pedidos para no ser pobre La canasta básica alimentaria (indigencia) individual se cubre con 67 pedidos Criar a un bebé según la canasta de crianza requiere 190 pedidos El alquiler promedio en CABA equivale a 271 pedidos. "Se toma el alquiler en la ciudad de Buenos Aires porque es el distrito que publica mensualmente un indicador promedio", advierte Prieto Para llegar al Salario Mínimo Vital y Móvil hacen falta 126 pedidos El costo de la categoría A, la más baja del Monotributo, se cubre con 15 pedidos Un tanque de nafta (3,5 L) equivale a 2 pedidos, si el reparto se hace en moto. Pero en una jornada de trabajo se utiliza más de un tanque, según fuentes de la industria

Fuentes cercanas al sector afirman que pocos llegan a estas cifras, ya que utilizan el trabajo de reparto como segundo y tercer empleo.

Cuál es el foco del indicador de Encuentro

El informe de la Fundación Encuentro fundamenta que "el coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (APP) es un indicador que relaciona el valor que cobra un repartidor por un pedido promedio -sin incluir propinas- en plataformas de delivery con la canasta básica de un hogar tipo (de cuatro integrantes) debe realizar un repartidor para alcanzar distintos niveles de subsistencia y reproducción de la vida cotidiana"

Además, resalta que "el APP no busca capturar todas las dimensiones del trabajo en plataformas, sino visibilizar los desequilibrios materiales que enfrentan quienes pedalean o manejan una moto para sostener su vida cotidiana", agrega.

"Sin paritaria ni convenio, el trabajo en plataformas carece de referencias claves para comprender el esfuerzo real detrás del ingreso de cada repartidor, APP busca impulsar una discusión clave", concluye.

Cuál es el panorama de las apps de delivery

El trabajo de Fundación Encuentro subraya que "las aplicaciones de reparto ocupan un lugar central: concentran cada vez más trabajadores, especialmente jóvenes y migrantes, y se han vuelto parte del paisaje urbano cotidiano. Este fenómeno expresa una transformación profunda en las formas de organizar el trabajo y los ingresos".

"A diferencia de otros sectores de la economía, en las plataformas de reparto no existe un parámetro de referencia sobre salarios y condiciones. La ausencia de parámetros objetivos dificulta cualquier instancia de diagnóstico o discusión. Es una actividad nueva, y precisamente por su novedad y opacidad carece de referencias compartidas que permitan pensar derechos, organizar reclamos o imaginar políticas públicas", remarca.

En este punto, indica que "aunque no se configure como una relación típica de empleo, los repartidores son trabajadores: sostienen jornadas muchas veces extensas, dependen de decisiones que toman las empresas y enfrentan cierta inestabilidad de ingresos".

"Lo que una persona puede ganar en un día depende de múltiples factores ajenos a su control: la demanda de pedidos, la distancia a recorrer, las condiciones climáticas, los tiempos de espera y los criterios de asignación de viajes en un sistema jerarquizado", subraya.

A todo esto, advierte, "se suman los costos del trabajo en plataformas: combustible, mantenimiento del vehículo, planes de datos móviles, reposición de equipamiento, e incluso el pago del Monotributo. Estos gastos corren por cuenta de los repartidores y reducen el ingreso disponible".

"En este contexto, el APP se propone como una herramienta útil tanto para los trabajadores de plataformas de reparto como para las empresas y el público en general. No pretende resolver por sí solo las múltiples aristas del trabajo en plataformas, pero sí ofrecer un parámetro objetivo, sencillo y replicable para dimensionar el trabajo en la economía de plataformas", concluye.