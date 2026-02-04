Un informe especial reveló que quienes buscan empleo ajustaron sus aspiraciones de ingreso para aumentar sus chances en un contexto desafiante

El mercado laboral argentino cerró 2025 con una paradoja técnica. Si bien el salario requerido por los trabajadores registró un incremento acumulado de 34,66% durante el año -logrando superar por tres puntos a la inflación, que fue de 31,5%-, el último mes mostró un cambio de estrategia en los postulantes.

En un intento por asegurar su lugar en un escenario económico heterogéneo, los argentinos estuvieron dispuestos a "bajar sus pretensiones" para ser más competitivos.

Fuente: Bumeran

De acuerdo con el último Index del Mercado Laboral compartido por Bumeran a iProUP, el salario pretendido promedio en diciembre alcanzó los $1.731.592 por mes, cifra que representa un descenso de 3,71% respecto a noviembre.

Según Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint, se trata de merma más pronunciada de todo el año.

Los sueldos que se piden según la jerarquía

El ajuste a la baja no discriminó niveles de experiencia y fue transversal a todo el seniority:

Jefe / Supervisor: El sueldo promedio solicitado fue de $2.538.945, con un descenso mensual de 3,58%

El sueldo promedio solicitado fue de $2.538.945, con un descenso mensual de 3,58% Senior / Semi-Senior: Los postulantes buscaron haberes de $1.743.388, reflejando una caída de 3,78%

Los postulantes buscaron haberes de $1.743.388, reflejando una caída de 3,78% Junior: Para los niveles de inicio, se pidieron $1.248.984, una baja de 3,59% respecto al mes anterior

Fuente: Bumeran

Ranking: en qué áreas se gana más y en cuáles menos

Dependiendo del sector y la especialización, las disparidades en las pretensiones salariales son profundas.

Información a la que accedió iProUP detalla los extremos del mercado para este inicio de 2026:

Los sueldos más altos por categoría:

Jefe/Supervisor: el área de Control de Gestión lidera el ranking con un pedido promedio de $4.475.000

el área de Control de Gestión lidera el ranking con un pedido promedio de $4.475.000 Senior/Semi-Senior: los especialistas en Producto (Marketing y Comunicación) registraron la mayor pretensión con $3.750.000

los especialistas en Producto (Marketing y Comunicación) registraron la mayor pretensión con $3.750.000 Junior: la estrella del segmento inicial sigue siendo Ingeniería en Petróleo y Petroquímica, con $2.375.000 mensuales

Fuente: Bumeran

Los sueldos más bajos del mercado:

En la otra punta de la escala, los requerimientos más austeros se observan en puestos de Mantenimiento y Limpieza para niveles Senior ($918.000) y en Otras Ingenierías para el segmento Junior ($812.500).

En los niveles de mando, el sector de Camareros registró el pedido más bajo con $1.000.000.

Fuente: Bumeran

La brecha de género: una constante en 2025

Un dato que no mostró mejoría sustancial durante el año pasado fue la diferencia salarial según género.

Durante todo el 2025, la brecha se mantuvo sobre el 4,74% a favor de los varones.

En diciembre, mientras que los hombres solicitaron un promedio de $1.812.762, las mujeres pidieron $1.655.770.

Esta brecha de casi el 9,5% se ensancha drásticamente a medida que aumenta la jerarquía: llega al 18,30% en los puestos de Jefe o Supervisor.

Al igual que los ahorristas que analizan el "scoring" crediticio para acceder a mejores tasas, los trabajadores argentinos están profesionalizando su búsqueda laboral, entendiendo que en tiempos de estacionalidad y baja rotación, ajustar la expectativa puede ser la "llave digital" para abrir la puerta a un nuevo empleo en este 2026.