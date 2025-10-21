Un informe especial de Bumeran revela cuáles son los mejores y los peores sueldos cuando se empieza. Los detalles, en esta nota de iProUP

Los perfiles junior siguen mostrando grandes diferencias según el sector en el que se desempeñan. Según el Index del Mercado Laboral de Bumeran, quienes recién ingresan al mercado laboral piden salarios que varían considerablemente, dependiendo del área, el rol y la responsabilidad del puesto.

En agosto de 2025, el salario promedio pretendido por junior fue de $1.169.615 mensuales, una leve caída del 0,99% respecto a julio. Pero dentro de ese promedio, ciertas posiciones se destacan por pedir bastante más.

Sectores que lideran

En Tecnología y Sistemas , los juniors piden alrededor de $1.243.667 , ubicándose entre los mejor pagos del grupo.

En Producción, Abastecimiento y Logística, el promedio está cerca de $1.268.598 .

Recursos Humanos no se queda atrás: juniors del área piden alrededor de $1.318.750 , siendo uno de los salarios más altos para los que están arrancando.

Administración y Finanzas se mantiene competitivo dentro del tramo junior, con promedios cercanos a $1.199.938.

Sectores con salarios más bajos

Por otro lado, los juniors en algunos sectores están bastante por debajo del promedio general. Los puestos con pretensiones salariales más bajas se ven por ejemplo en:

Mantenimiento y Limpieza , con cerca de $750.000 al mes.

Camarería , en otros sectores, también presenta sueldos bajos en niveles iniciales.

Otras tareas operativas o roles administrativos con menor especialización suelen pedir cifras por debajo de $1.000.000.

Tendencias y lo que hay que mirar

Aunque el promedio junior general bajó ligeramente en agosto, las posiciones mejor remuneradas en los sectores tech, logística y RR.HH. siguen mostrando crecimiento y superan ampliamente la media nacional.

Los juniors con funciones específicas de liderazgo (por ejemplo dirección junior o roles con responsabilidad técnica inicial) son los que más distancian del promedio general.

Para quienes buscan ingresar al mercado, especializarse en áreas como Tecnología, Sistemas o roles operativos con proyección puede marcar una diferencia importante.

Consejos para quienes arrancan

Verificar ofertas salariales recientes del sector al que apuntás para tener una base realista. Siempre negociar con conocimiento: exhibir experiencias, conocimientos técnicos, portafolio si aplica. No descartar otros beneficios (capacitación, horas extra, bonos) que pueden complementar el salario base. Tener en cuenta la ubicación geográfica, la empresa (grande vs. startup) y el tipo de industria: tech tiende a pagar más, otros rubros menos.

Con estos datos, los junior tienen una foto clara de qué sectores pueden aspirar a mejores sueldos, y cuáles les exigirán menor expectativa al arrancar. En un contexto inflacionario, la especialización y la cercanía con áreas de alta demanda siguen siendo clave.