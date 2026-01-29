La compañía busca reducir capas jerárquicas, formar equipos más ágiles y adaptarse a un escenario marcado por la automatización y la IA

Amazon despedirá hasta 30.000 empleados corporativos a partir de la próxima semana, en el contexto de una reestructuración interna que apunta a simplificar su estructura y reducir costos.

El ajuste representa la mayor reducción laboral encarada por la compañía hasta el momento e impactaría a cerca de 10% de su plantilla ejecutiva, un número significativo si se considera que Amazon emplea a más de 1,5 millones de personas en todo el mundo, en su mayoría en centros logísticos.

Los sectores más comprometidas son:

AWS

Prime Video

Recursos humanos

El objetivo del recorte -que comenzaría a aplicarse desde la próxima semana- es optimizar recursos y procesos en un contexto dominado por la automatización y el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

En los últimos años, otras empresas como Meta, Google y Microsoft también ejecutaron despidos masivos, argumentando la necesidad de ajustar costos y adaptarse a nuevas dinámicas de consumo digital.

Según Resume.org, cuatro de cada 10 empresas tienen pensado reeemplazar parte de sus equipos por IA en 2026.

Amazon: despidos masivos y cambio cultural

De acuerdo con Reuters, el nuevo ajuste tiene una dimensión similar a la ola de despidos ejecutada en octubre cuando Amazon recortó alrededor de 14.000 puestos administrativos.

En ese momento, la empresa vinculó la decisión al avance de la inteligencia artificial y, en una comunicación interna, afirmó: "Esta generación de IA es la tecnología más transformadora que hemos visto desde Internet, y permite a las empresas innovar mucho más rápido que antes".

Sin embargo, Andy Jassy, director ejecutivo de Amazon, aclaró durante la presentación de resultados del tercer trimestre, que la medida "no está realmente impulsada por motivos financieros ni siquiera por la inteligencia artificial. Es una cuestión de cultura".

En ese sentido, explicó que el crecimiento acelerado de la organización en los últimos años, sobre todo durante la pandemia, generó una estructura grande y con múltiples capas jerárquicas: "Terminas con más personas que antes y con muchas más capas".

Ahora, según el ejecutivo, el objetivo es crear equipos más pequeños y ágiles, que puedan tomar decisiones rápidas.