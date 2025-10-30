La plataforma educativa de Aleph abre nuevas cohortes en vivo desde noviembre para que estudiantes de todo el mundo accedan gratis a estas habilidades

Digital Ad Expert, la iniciativa social y educativa de Aleph Group que impulsa el acceso a habilidades de tecnología y marketing digital en economías emergentes, lanzó una nueva serie de sesiones de aprendizaje en vivo gratuitas.

La certificación será posible gracias al apoyo y financiamiento por parte de CVC Philanthropy, la fundación corporativa asociada a uno de los accionistas de Aleph Group, el unicornio argentino de publicidad digital.

Esta colaboración permite que estudiantes de todo el mundo accedan a becas completas para sesiones de marketing digital en tiempo real, que combinan una mentoría estructurada con trabajo colaborativo y casos de estudio aplicados.

Academia digital lanza 10.000 becas para estudiar marketing digital: cómo participar

El acuerdo incluye la entrega de 20.000 becas completas, distribuidas en veinte cohortes, que iniciaron en mayo de 2025 y se extenderán hasta marzo de 2026.

Cada mes se abren dos nuevas ediciones, una en español y otra en inglés, con un máximo de 1.000 cupos por cohorte. Del mes de marzo a octubre se ofrecieron ya 10.000 becas.

Las próximas están previstas para el 3 de noviembre en inglés y el 4 del mismo mes en español. El curso está disponible para todo usuario interesado de Latinoamérica, sin límite de inscripciones por país, y se dictará en horarios que permiten la participación desde distintos husos horarios dentro de la región.

Digital Ad Expert lanzó 10000 becas para estudiar marketing digital de forma online y gratuita

"Más acceso a la educación en marketing digital significa más oportunidades de empleo, mayor movilidad laboral y, en última instancia, más crecimiento económico para individuos y comunidades en todo el mundo. Con estas nuevas sesiones en vivo, reafirmamos nuestro compromiso de garantizar que todos tengan derecho a una educación digital", destacó Fernanda Zuloaga, SVP Marketing and Education en Aleph Group.

El programa tiene una duración de 3 meses y no requiere conocimientos previos para ingresar. Está diseñado tanto para quienes buscan su primera formación en habilidades digitales, como para quienes se encuentran en un proceso de reskilling, es decir, adquiriendo nuevas competencias para reorientar su trayectoria profesional.

Una vez finalizado, los estudiantes recibirán un certificado emitido por Digital Ad Expert. El plan de estudios abarca conceptos esenciales como buyer persona, customer journey y redacción de briefs, hasta fundamentos de marketing en plataformas líderes como:

Google

Meta

TikTok

LinkedIn

Snapchat

Durante las sesiones, los estudiantes también profundizarán en cuestiones clave en el contexto global de la inversión publicitaria digital, tales como:

El rol estratégico de las redes sociales

Estructura de campañas

Segmentación de audiencias

Análisis de datos

Estrategias de UX

Metodologías de pruebas A/B

Diseño de landing pages efectivas

Creación de portafolios

Preparación para entrevistas laborales

Las clases serán moderadas por un coach y se desarrollan en grupos virtuales de 4 a 6 participantes vía Zoom, según una metodología de aprendizaje colaborativo que fomenta el networking y el apoyo entre pares durante todo el programa.

"Esta dinámica ha sido una de las características más valoradas por quienes ya se certificaron, ya que permite generar conexiones con personas de todo el mundo que persiguen el mismo objetivo", explicó Zuloaga.

Además, se ofrecerán masterclasses en inglés y español, dictadas por ejecutivos de Aleph y otros profesionales de la industria, lo que brindará a los estudiantes la oportunidad de acceder a conocimiento especializado y actualizado de primera mano.

"Estamos muy orgullosos de apoyar a Aleph en el programa Digital Ad Expert. Es un gran ejemplo de cómo las empresas pueden colaborar para que personas de todos los orígenes accedan a las habilidades necesarias para desarrollarse en este sector tan dinámico", agregó Judy Marsden, Global Head of Philanthropy en CVC.

Con más de 800.000 usuarios registrados en 130 países, Digital Ad Expert se consolida como una plataforma educativa innovadora. Desde su creación, ha formado a personas y empresas en cuatro continentes a través de su programa insignia, Digital Ad Certificate, con más de 100 cohortes en español, inglés, francés y árabe, además de ofrecer otras opciones on demand de educación gratuita disponibles en su página web.