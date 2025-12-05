ICBC, BBVA y Supervielle buscan personal durante diciembre con oportunidades que se ajustan a diferentes perfiles e intereses de los usuarios

Distintas entidades bancarias mantienen búsquedas laborales activas en todo el país, con propuestas que abarcan modalidades presenciales e híbridas.

Las oportunidades se ajustan a perfiles juniors como para cargos especializados en distintas áreas como:

operativas

comerciales

tecnológicas

financieras

marketing

Actualmente tres bancos ofrecen distintas oportunidades laborales, desde cajeros hasta analistas product managers, especialistas en seguridad informática y consultores de sistemas.

Entre los puestos disponibles del banco ICBC, se encuentran:

Social Media & Content Strategist : puesto híbrido en Buenos Aires y alrededores

Oficial de Negocios Exclusive Banking : posición presencial en la Provincia de Buenos Aires

Analista SSR en Prevención de Fraudes en Medios de Pago : rol híbrido en Buenos Aires y alrededores

Analista de Políticas de Crédito Retail : puesto híbrido en Buenos Aires y alrededores

Especialista en Arquitectura de Seguridad de Redes : posición híbrida en la Provincia de Buenos Aires

Consultor Funcional Oracle HCM: rol híbrido en Buenos Aires y alrededores

Con respecto al BBVA, los empleos vacantes son:

Cajero/a POOL: puesto presencial en Buenos Aires, con contrato temporal por 6 meses

Analista de Performance Financiera en Loyalty y Medios de Pago : posición híbrida en Buenos Aires

Product Manager de Pagos, Transferencias y Financiación: rol híbrido en Buenos Aires

Ejecutivo/a de Empresas Río Tercero : puesto presencial en Córdoba

Por último, el banco Supervielle ofrece:

Oficial Banca Empresa : puesto presencial en Neuquén

Oficial de Negocios Pyme : puesto presencial en Mar del Plata

Senior en Mercado de Capitales: posición presencial en Buenos Aires

Oficial de Negocios Pyme: puesto presencial en Córdoba

Relationship Manager Hunter: puesto presencial en Neuquén

Diciembre 2025: Cómo hacer para postularse

Para quienes estén interesados en aplicar a cualquiera de estas oportunidades, el proceso es sencillo y completamente online. El primer paso es ingresar a la sección "Empleos" o "Trabajá con nosotros" dentro del sitio oficial de cada banco.

Ahí estarán publicadas todas las vacantes activas, organizadas por área, nivel de seniority y modalidad de trabajo.

Una vez dentro del portal, el postulante puede utilizar los filtros disponibles para seleccionar la búsqueda que mejor se ajuste a su experiencia, intereses profesionales y ubicación geográfica.

Al cliquear sobre una oferta, se despliega la descripción completa del puesto, que incluye:

tareas

requisitos

modalidad

beneficios

detalle del proceso de selección

Para avanzar con la postulación, el candidato deberá crear un usuario dentro del portal y luego cargar su currículum actualizado en formato PDF o completar los datos solicitados en un formulario digital.

Se recomienda que los interesados mantengan actualizado su perfil de LinkedIn, especialmente con respecto a:

experiencia laboral

formación académica

certificaciones

logros relevantes

Muchas áreas de Recursos Humanos utilizan esta red social para validar información, realizar búsquedas complementarias o contactar a potenciales candidatos.