ICBC, BBVA y Supervielle buscan personal durante diciembre con oportunidades que se ajustan a diferentes perfiles e intereses de los usuarios
05.12.2025 • 17:00hs • empleos 4.0
Bancos con vacantes abiertas en diciembre 2025: qué puestos buscan y cómo aplicar
Distintas entidades bancarias mantienen búsquedas laborales activas en todo el país, con propuestas que abarcan modalidades presenciales e híbridas.
Las oportunidades se ajustan a perfiles juniors como para cargos especializados en distintas áreas como:
- operativas
- comerciales
- tecnológicas
- financieras
- marketing
Actualmente tres bancos ofrecen distintas oportunidades laborales, desde cajeros hasta analistas product managers, especialistas en seguridad informática y consultores de sistemas.
Entre los puestos disponibles del banco ICBC, se encuentran:
- Social Media & Content Strategist: puesto híbrido en Buenos Aires y alrededores
- Oficial de Negocios Exclusive Banking: posición presencial en la Provincia de Buenos Aires
- Analista SSR en Prevención de Fraudes en Medios de Pago: rol híbrido en Buenos Aires y alrededores
- Analista de Políticas de Crédito Retail: puesto híbrido en Buenos Aires y alrededores
- Especialista en Arquitectura de Seguridad de Redes: posición híbrida en la Provincia de Buenos Aires
- Consultor Funcional Oracle HCM: rol híbrido en Buenos Aires y alrededores
Con respecto al BBVA, los empleos vacantes son:
- Cajero/a POOL: puesto presencial en Buenos Aires, con contrato temporal por 6 meses
- Analista de Performance Financiera en Loyalty y Medios de Pago: posición híbrida en Buenos Aires
- Product Manager de Pagos, Transferencias y Financiación: rol híbrido en Buenos Aires
- Ejecutivo/a de Empresas Río Tercero: puesto presencial en Córdoba
Por último, el banco Supervielle ofrece:
- Oficial Banca Empresa: puesto presencial en Neuquén
- Oficial de Negocios Pyme: puesto presencial en Mar del Plata
- Senior en Mercado de Capitales: posición presencial en Buenos Aires
- Oficial de Negocios Pyme: puesto presencial en Córdoba
- Relationship Manager Hunter: puesto presencial en Neuquén
Diciembre 2025: Cómo hacer para postularse
Para quienes estén interesados en aplicar a cualquiera de estas oportunidades, el proceso es sencillo y completamente online. El primer paso es ingresar a la sección "Empleos" o "Trabajá con nosotros" dentro del sitio oficial de cada banco.
Ahí estarán publicadas todas las vacantes activas, organizadas por área, nivel de seniority y modalidad de trabajo.
Una vez dentro del portal, el postulante puede utilizar los filtros disponibles para seleccionar la búsqueda que mejor se ajuste a su experiencia, intereses profesionales y ubicación geográfica.
Al cliquear sobre una oferta, se despliega la descripción completa del puesto, que incluye:
- tareas
- requisitos
- modalidad
- beneficios
- detalle del proceso de selección
Para avanzar con la postulación, el candidato deberá crear un usuario dentro del portal y luego cargar su currículum actualizado en formato PDF o completar los datos solicitados en un formulario digital.
Se recomienda que los interesados mantengan actualizado su perfil de LinkedIn, especialmente con respecto a:
- experiencia laboral
- formación académica
- certificaciones
- logros relevantes
Muchas áreas de Recursos Humanos utilizan esta red social para validar información, realizar búsquedas complementarias o contactar a potenciales candidatos.