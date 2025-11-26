El sondeo de una plataforma laboral desglosa cuáles son las remuneraciones promedio pretendidas, según cada rubro de la economía

El Índice de Salarios publicado por el INDEC arroja que los sueldos aumentaron 2,2% mensual y 46% interanual en septiembre, última medición del indicador. De esta forma, en los primeros nueve meses del año avanzó 30,4%.

Así, las remuneraciones se ubicaron por debajo de la inflación de ese mes: 2,1% mensual, 30% con respecto a diciembre 2024 y 22% en el acumulado 2025.

Más aun si se tiene en cuenta que las subas fueron de 1,4% en el sector privado registrado, 1,1% en el sector público y 5,7% en el sector privado no registrado.

Cuánto es un buen sueldo en Argentina en julio 2025

Fijar un sueldo "ideal" es difícil, ya que se trata de un monto subjetivo y no todos los rubros, posiciones ni senorities perciben la misma remuneración.

Sin embargo, la plataforma de empleo Bumeran publicó cuáles son los salarios pretendidos por los argentinos, lo que puede orientar el cálculo. La lista se compone por:

Abastecimiento y Logística: $1.302.890

Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.718.647

Aduana y Comercio Exterior: $1.410.923

Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $877.844

Comercial, Ventas y Negocios: $1.446.372

Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.574.280

Departamento Tecnico: $1.226.500

Diseño: $1.257.818

Educación, Docencia e Investigación: $1.220.405

Enfermería: $986.249

Gastronomía y Turismo: $926.491

Gerencia y Dirección General: $2.099.620

Ingeniería Civil y Construcción: $1.660.613

Ingenierías: $1.720.761

Legales: $1.540.651

Marketing y Publicidad: $1.332.996

Minería, Petróleo y Gas: $1.867.584

Naviero, Maritimo, Portuario: $1.389.116

Oficios y Otros: $1.078.339

Producción y Manufactura: $1.487.793

Recursos Humanos y Capacitación: $1.695.012

Salud, Medicina y Farmacia: $1.171.343

Secretarias y Recepción: $1.011.854

Seguros: $1.441.338

Sociología / Trabajo Social: $996.741

Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.557.900

Por lo tanto, un buen sueldo en la Argentina estaría por encima de estas cifras según cada cifra.

¿De cuánto es el costo de vida en Argentina?

Otro dato a considerar si un salario es considerado "alto" (o al menos, alcanza) es el costo de vida.

Según los datos del INDEC para octubre, la Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, registró un aumento mensual del 3,1%. Según el organismo, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.213.799 para no ser considerada pobre.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) también avanzó 3,1% y colocó el umbral de indigencia para la familia tipo en $544.304. En ambos casos, superó a la inflación del mes.

De esta forma, para no estar por debajo de la línea de pobreza: Una persona necesitó de $392.815

Un hogar de tres personas (mujer de 35 años, hijo de 18 y abuela de 61) requirió de $966.325 en octubre para no ser pobre

Una familia de cuatro integrantes (pareja en sus 30, hijo de seis e hija de ocho) necesitó un ingreso mínimo de $1.213.799

En el caso de que convivan cinco personas (pareja de 30 años, tres hijos de hasta cinco años) se requirió una suma de $1.276.649

En tanto, para no estar por debajo de la línea de indigencia:

Una persona requirió de $176.150

Una familia de tres integrantes requirió $433.330

Un hogar con cuatro personas precisó $544.304

Si conviven cinco personas, el ingreso sube a $572.488

Durante octubre de 2025, la variación mensual tanto de la canasta básica alimentaria (CBA) como de la canasta básica total (CBT) fue de 3,1%. La CBA y la CBT acumulan en el año incrementos del 21,1% y 18,5%, y resultaron en variaciones interanuales del 25,2% y de 23%, respectivamente, según el INDEC.