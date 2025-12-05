Las cotizaciones vinculadas al billete verde registraron cambios tras conocerse el nuevo bono que lanzará el Ministerio de Economía

El ministro de Economía Luis Caputo anunció este lunes que Argentina volverá al mercado de capitales con bonos a 4 años y un cupón de 6,5%, con vencimiento en 2029.

"No es deuda nueva. Es para pagar deuda vieja. Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local", remarcó el funcionario.

Dólar cripto: cuánto cuesta hoy

El dólar cripto, es decir, el tipo de cambio al que las exchanges vender monedas estables vinculadas al billete verde, se posicionaba durante el mediodía del viernes en 1.500 pesos según el panel de CriptoYa. Esto significa una baja de 0,58%.

Así, se posicionó por encima del Oficial ($1.465), MEP ($1.465) y Blue ($1.465), pero debajo del contado con liquidación ($1.502). De esta forma, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este lunes 15 de septiembre a estos valores en pesos:

USDT: $1.492,10

DAI: $1.504,07

USDC: $1.504,22

Lo curioso es que el dólar cripto suele superar al CCL, que es el tipo de cambio utilizado por las exchanges para comprar stock en el exterior. Esta estabilidad puede responder a que el mercado local tiene suficiente inventario de dólares digitales y que la relación oferta-demanda por el momento no se desbalancea con respecto a días previos.

Por otro lado, si bien las criptomonedas volátiles bajaron a nivel internacional, se mantuvieron estables en pesos:

Bitcoin: $140,40 millones

Ethereum: $4,72 millones

BNB: $1,35 millones

Ripple: $3.146,24

Solana: $204.934,69

Cardano: $646,45

Polkadot: $3.350,88

Dogecoin: $216,13

Polygon: $185,51

¿Es deuda nueva?

Caputo anticipó la emisión de un bono con vencimiento en 2029, con el objetivo de cubrir próximos vencimientos de deuda y preservar las reservas del Banco Central. Se espera que la medida ofrezca estabilidad macro y permita la llegada de nuevas inversiones.

La novedad fue celebrada en X por el presidente Javier Milei, quien posteo: "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!! Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley Local".

Según el comunicado oficial, el instrumento propuesto es un bono del Tesoro identificado como BONAR 2029N, con vencimiento el 30 de noviembre de 2029. Ofrece un cupón anual del 6,5%, con pagos semestrales, y estará denominado en dólares bajo legislación local.

La licitación quedó prevista para el 10 de diciembre de 2025, con liquidación alrededor del 12 de diciembre. El esquema incluye dos tramos: uno no competitivo, pensado para inversores minoristas con un tope de hasta USD 50.000, y otro competitivo para inversores institucionales sin límite máximo.

La intención es refinanciar vencimientos próximos (especialmente los programados para enero de 2026) sin descargar presión sobre las reservas netas del Banco Central. El Gobierno sostiene que, si la operación se concreta según lo planificado, permitirá acumular dólares en reservas y pagar los intereses con superávit, reduciendo la necesidad de liquidar reservas para vencimientos inmediatos.

La decisión llega en un marco de vencimientos relevantes: entre ellos, bonos emitidos en la reestructuración de 2020 que enfrentan pagos de capital en enero de 2026. Ante ese calendario, el Ejecutivo busca una "ventana de acumulación" que alivie la tensión sobre la liquidez y las reservas.

Más allá de la urgencia de corto plazo, la vuelta al mercado de capitales puede leerse como una señal política y financiera: intentar recomponer la confianza de inversores locales e internacionales y recuperar un canal voluntario de financiamiento que estuvo cerrado durante años.