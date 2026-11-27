El CEO de Tesla fijó dos fechas para transferir las acciones de SpaceX y aclaró que una saldrá de la empresa y la otra de su participación personal

Las acciones, valuadas en u$s254,88 al 25/11, serán entregadas por SpaceX y Musk en 2026 y 2027.

Elon Musk prometió dos acciones de SpaceX para cada niño de Estados Unidos, y la empresa precisó que su acción se aportará a cada Cuenta Trump activa. Con el cierre del 25 de noviembre, las dos acciones equivalen a u$s254,88.

En qué fechas se transfieren las acciones de SpaceX

Musk, CEO de SpaceX, anunció la entrega a los niños estadounidenses este jueves 26 de noviembre en una publicación en X: "Cada niño en Estados Unidos recibirá dos acciones de SpaceX, una de la compañía y otra mía personalmente".

En el mensaje posterior de Musk en X, el empresario dividió la entrega en dos fechas:

Diciembre de 2026: SpaceX transfiere la acción que aporta la empresa.

SpaceX transfiere la acción que aporta la empresa. Junio de 2027: llega la acción personal de Musk, cuando vence su lockup, el período en que no puede transferir sus títulos.

Qué requisito pone SpaceX para entregar las acciones

Las Cuentas Trump son cuentas de inversión con ventajas impositivas que ayudan a los chicos estadounidenses a ahorrar a largo plazo.

En el anuncio de SpaceX a inversores del 25 de noviembre, la empresa se comprometió a emitir una acción nueva, de la Clase A de su capital ordinario, para cada una que esté activa. Musk igualará esa cantidad con acciones propias.

El comunicado habla de cuentas activas y no aclara qué pasa con los chicos que no tengan una. Por separado, Gwynne Shotwell, presidenta y COO de SpaceX, comunicó un regalo personal de más de 2 millones de acciones de la compañía.

Cuánto suma la promesa de acciones de SpaceX en total

SPCX es el ticker con el que SpaceX cotiza en Nasdaq, y su precio define cuánto valen los títulos prometidos. La acción cerró a u$s127,44 el 25 de noviembre, por lo que las dos acciones suman u$s254,88 por niño.

Según la Casa Blanca, en octubre había casi 70 millones de cuentas abiertas. Si todas estuvieran activas, la promesa llegaría a unos u$s17.800 millones, de los cuales unos u$s8.900 millones corresponderían a Musk.

Es un techo teórico: el monto real depende de cuántas cuentas estén activas y del precio de la acción cuando se concrete cada transferencia.

Desde el debut bursátil de SpaceX en Nasdaq, el 12 de junio, la acción llegó a un máximo intradiario de u$s225,64. El cierre del 25 de noviembre quedó 5,6% por debajo del precio de colocación de u$s135 y más de 43% por debajo de ese pico.

Morgan Stanley, el banco estadounidense, sostuvo el 23 de septiembre que el negocio de inteligencia artificial todavía no se reflejaba plenamente en la cotización y mantuvo en u$s300 por acción el precio objetivo para SpaceX.

Qué les pidió Musk a las familias que reciban las acciones

En el tercer mensaje de Musk en X, el empresario pidió a los beneficiarios que no vendan los títulos. Según él, si SpaceX logra que la vida sea multiplanetaria y aprovecha "incluso una millonésima parte de la energía del Sol", valdrá "alrededor de un millón de veces la economía global actual".

Admitió que son objetivos "absurdamente difíciles", aunque planteó que "hay un camino para lograrlos", y cerró con una recomendación: "Recomiendo conservar sus acciones".

El comunicado de SpaceX del 25 de noviembre incluye una advertencia legal sobre declaraciones a futuro. Allí la empresa advirtió que sus contribuciones futuras de acciones están sujetas a riesgos, entre ellos aprobaciones de terceros y del Gobierno.