Wall Street permanece cerrado este jueves 26 de noviembre y tendrá rueda reducida el viernes 27. El cronograma para Inversiones

La actividad financiera internacional entra desde hoy en un esquema especial por la celebración del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day) en Estados Unidos.

Este jueves 26 de noviembre de 2026 los mercados estadounidenses permanecen cerrados por el feriado nacional, una pausa que modifica los horarios de negociación y los plazos de liquidación en la plaza bursátil argentina.

Si bien durante toda la jornada de hoy no habrá cotizaciones ni ejecuciones en Wall Street, las plataformas locales permiten dejar programadas las operaciones para que se cursen automáticamente en el siguiente día hábil, el viernes 27 de noviembre.

Cómo funcionará el mercado estadounidense este jueves 26 y viernes 27 de noviembre

Para quienes siguen activos cotizantes en Nueva York o instrumentos vinculados al exterior, el calendario establece dos esquemas diferenciados para el cierre de la semana:

Jueves 26 de noviembre: Sin mercado en Estados Unidos por el feriado de Thanksgiving Day, con posibilidad de cargar órdenes programadas para el viernes 27

Viernes 27 de noviembre: Jornada reducida de negociación entre las 11:30 y las 15:00, seguida por una sesión de postmarket habilitada desde las 15:00 hasta las 19:00

Qué pasa hoy en la Argentina con los CEDEARs, el dólar Cable y las liquidaciones

En el plano local, la inactividad bancaria y bursátil en Estados Unidos repercute directamente sobre los activos que requieren liquidación en el exterior.

En el mercado argentino las operaciones de CEDEARs y USD Cable no operan en contado inmediato (T+0) ni tampoco en plazo normal (T+1).

Asimismo, el esquema de compensación contempla un corrimiento puntual en el calendario de acreditaciones: todas las operaciones en plazo T+1 concertadas tanto el miércoles 25 como este jueves 26 de noviembre se liquidarán de manera conjunta el viernes 27 de noviembre.

De este modo, los ahorristas e inversores que operen en la plaza local deberán contemplar estos tiempos de acreditación y la menor ventana horaria del viernes en Wall Street antes de ordenar movimientos de cartera o conversiones de divisas antes del cierre de la semana.