Nvidia cedió cerca de 6% tras su salto de 31% por el regreso de Jensen Huang y arrastró a Micron, AMD y Broadcom en una rueda de toma de ganancias

La Reserva Federal enfrenta 95% de probabilidad de subir 25 puntos sus tasas en diciembre, con atención en datos de inflación.

Nvidia cayó cerca del 6% y arrastró a chips como Micron y AMD, mientras el Nasdaq Composite perdió 1,5%.

Wall Street cerró mixto tras toma de ganancias en acciones tecnológicas como Nvidia, y la Fed reavivó apuestas de suba de tasas en diciembre.

Una toma de ganancias de las acciones de Nvidia –tras la fuerte suba de ayer– fue el principal factor que hizo cerrar con tendencia mixta a Wall Street este martes 24 de noviembre.

El Dow Jones en alza de casi 0,9%, el S&P 500 en baja de 0,5% y el Nasdaq Composite con una caída cercana a 1,5%.

La rueda llegó después de la mejor jornada de las bolsas desde la recuperación de abril de 2025.

Ayer, el S&P 500 había subido 4,73% hasta 7.237,17 puntos y el Nasdaq había ganado 6,51% hasta 24.089,56. La apertura fue negativa: el Nasdaq caía 1,66%, el S&P 500 1,02% y el Dow 0,14%.

El S&P 500 recortó pérdidas y se alejó de sus mínimos de la sesión.

El Dow avanzó ligeramente, en una jornada marcada por la cautela y por el interés en sectores menos expuestos a la volatilidad tecnológica.

Nvidia toma ganancias y arrastra a los chips

Nvidia cedió cerca de 6%, tras el salto de 31% de la rueda anterior por el regreso de Jensen Huang como CEO.

La compañía abrió con una baja de 6,68%, y llegó a perder 8,55% durante la sesión.

Micron y SK Hynix cayeron más de 10%, mientras AMD y Broadcom también retrocedieron.

Los fabricantes de almacenamiento y memoria, como SanDisk, Seagate y Western Digital, perdieron al menos 5%.

Anthropic, de reciente salida a la bolsa neoyorquina, cotizó por debajo de su precio de colocación de u$s83 por acción.

La Fed vuelve al centro: apuestas de suba de tasas en diciembre

Los operadores asignan 95% de probabilidad a una suba de 25 puntos básicos de la Reserva Federal en diciembre, y 5% a una de 50.

Esas apuestas se habían recortado durante la caída de la semana pasada.

Por otro lado, el rally de la IA reavivó los temores de inflación.

Analistas de Bx+ apuntaron una postura más hawkish entre miembros de la FED, que advierten que la inflación sigue por encima del objetivo.

Según la agencia Reuters, la atención está puesta en los datos de inflación que se conocerán esta semana, en busca de pistas para la reunión de diciembre.

Krishna Guha, vicepresidente y director de economía y estrategia de bancos centrales en Evercore ISI, resaltó que la volatilidad de la IA es una prueba seria para el presidente de la Fed, Kevin Warsh.