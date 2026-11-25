Nvidia, Oracle y Anthropic lideraron las pérdidas por las dudas sobre la rentabilidad de la IA, en una rueda que arrancó con el Nasdaq cayendo casi 4%

El repunte del PCE a 3,8% anual reaviva temores de una Fed más dura, en una rueda de bajo volumen por Acción de Gracias.

Nvidia y Oracle lideraron bajas en el sector de IA; la propuesta de aranceles de Trump alcanza a 14 socios comerciales.

Wall Street cerró mixto el 25/11 presionado por venta de chips de IA, dudas de rentabilidad y nuevos aranceles de Trump.

La venta de acciones de chips e inteligencia artificial (IA), las dudas sobre la rentabilidad de la IA, los nuevos aranceles de la administración Trump, el repunte de la inflación (PCE) –que alimenta el temor a una Fed más dura–, el feriado de Acción de Gracias con bajo volumen y un camino hacia el peor noviembre desde 2008 fueron los factores que presionaron a Wall Street a cerrar con tendencia mixta este miércoles 25 de noviembre.

Al cierre, el Dow Jones subió 0,33% hasta 50.182,95; el S&P 500 cayó 0,25% hasta 7.182,78; y el Nasdaq retrocedió 0,62% hasta 23.585,80.

El Dow Jones llegó a borrar una caída de 1.100 puntos durante la rueda.

La sesión arrancó con una caída fuerte: el Nasdaq cayó hasta 3,98%, el S&P 500, hasta 2,11% y el Dow Jones, hasta 1,33%.

Los compradores de oportunidad moderaron las pérdidas antes del feriado, en una rueda de bajo volumen.

Ventas de IA y dudas de rentabilidad: Nvidia, Oracle, Alphabet y Anthropic

Nvidia encabezó las pérdidas entre las grandes tecnológicas, con una baja cercana a 8,3% en la apertura.

Oracle cedía 7,29%, Alphabet 5,16% y Anthropic 7,8% en una nueva jornada de correcciones en el negocio de la IA.

El mercado duda de que el auge de la IA pueda generar suficiente rentabilidad.

Richard Saperstein, fundador, socio principal y director de inversiones (Chief Investment Officer ) de Treasury Partners, apuntó a la desaceleración en la construcción de centros de datos y a un financiamiento más estricto.

Pesa también entre los inversores la preocupación por el elevado endeudamiento de las empresas vinculadas a la IA.

Anthropic cerró el martes en u$s81,90, por debajo de su precio de salida de u$s83, y la restitución de Jensen Huang en Nvidia solo dio un alivio temporal.

Aranceles de Trump: propuestas a 14 socios comerciales

Los Estados Unidos propuso nuevos aranceles a 14 de sus principales socios comerciales para combatir lo que denomina exceso estructural de capacidad industrial.

Entre los alcanzados figuran China, Japón y la Unión Europea.

Desde el mercado resaltaron que los aranceles aún están en fase de propuesta y, por tal motivo, no hay aún plazos estrictos de implementación.

La investigación podría allanar el camino a aranceles adicionales, en el esfuerzo por reemplazar los aranceles generales anulados por la Corte Suprema.

La amenaza arancelaria se sumó a las dudas sobre la IA que ya pesan sobre el Nasdaq.

Inflación, PIB y Fed: el PCE sube a 3,8%

El deflactor PCE de octubre subió a 3,8% interanual, desde 3,7% en septiembre.

El dato igualó las previsiones del consenso.

El PCE es la medida de precios favorita de la Reserva Federal.

La economía estadounidense creció 4,3% en el tercer trimestre.

Los operadores asignaron ayer un 95% de probabilidad a una suba de tasas de 25 puntos básicos en diciembre.

Acción de Gracias, volumen bajo y ADRs argentinos

Wall Street permanecerá cerrada el jueves 26 de noviembre y reanudará el viernes con una sesión reducida.

En ese sentido, la proximidad del feriado de Acción de Gracias –que se llevará adelante este jueves 26 de noviembre en EE. UU.- condicionó la rueda.

La sesión mostró una divergencia entre los segmentos más defensivos, como el Dow, y los de crecimiento, como el Nasdaq.

Diana Bachle, de SimCorp, prevé mayor volatilidad porque hay muchas incógnitas, y ve natural un enfoque más conservador de los inversores.